बस ये काम कर दीजिए मुझे 10 रुपये का बोनस मिलेगा…डिलीवरी बॉय के मैसेज ने लोगों को रुला दिया

Delivery Boy Emotional Message To Customer: कभी-कभी कोई छोटा-सा मैसेज हमारी आंखें खोल देता है. ऐसा ही हुआ जब सोशल मीडिया पर फर्न्स एन पेटल्स (FNP) के एक डिलीवरी बॉय का मैसेज वायरल हुआ. उसने ग्राहक से गुजारिश की 'सर, कृपया 10/10 रेटिंग दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मुझे 10 रुपये बोनस मिलेगा.' बस यही एक लाइन लोगों के दिलों को छू गई.

गिग इकॉनॉमी की कड़वी सच्चाई (delivery boy emotional post)

आज के दौर में लाखों लोग Swiggy, Zomato, Blinkit, FNP जैसी ऐप्स के जरिए काम कर रहे हैं. ग्राहक के लिए ये सुविधा आसान है, लेकिन इन वर्कर्स के लिए ये रोज़ की जद्दोजहद बन चुकी है. घंटों सड़क पर रहना, धूप-बारिश झेलना और फिर भी बहुत कम सैलरी...यही है गिग इकॉनॉमी की सच्चाई.

'प्लीज 10/10 दीजिए, थोड़ा बोनस मिल जाएगा' (how delivery boy gets bonus)

सोशल मीडिया यूजर वरुण अग्रवाल ने X (Twitter) पर डिलीवरी बॉय का मैसेज शेयर किया और लिखा, 'This broke my heart.'उस मैसेज में लिखा था, 'हेलो सर/मैडम, मैं FNP से डिलीवरी बॉय हूं. आपका ऑर्डर समय पर पहुंचा दिया गया है. आपको एक फीडबैक लिंक मिलेगा, प्लीज उसमें 10/10 रेटिंग दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए. मुझे कंपनी से 10 रुपये बोनस मिलेगा. इससे मेरी थोड़ी मदद होगी.' बस इतना-सा संदेश, लेकिन उसमें मेहनत, संघर्ष और उम्मीद की पूरी कहानी थी.

This made me swell up pic.twitter.com/O5KYicUphq — Varun Agarwal (@varun067) October 15, 2025

लोगों ने दिखाई इंसानियत (delivery boy viral message)

इस पोस्ट को अब तक 5.6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने उस डिलीवरी बॉय की मदद करने की पेशकश की. एक यूजर ने लिखा, 'क्या कोई उनका QR कोड शेयर कर सकता है? चलिए उन्हें छोटा-सा गिफ्ट भेजते हैं.' दूसरे ने कहा, 'कुछ लोगों की जद्दोजहद इतनी गहरी होती है कि एक छोटा बोनस भी खुशी बन जाता है.'

छोटी मेहनत, बड़ा सबक (10 rupees bonus viral story)

यह वायरल कहानी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की नहीं, बल्कि उन लाखों मेहनतकश लोगों की है, जो हर मुस्कान के पीछे अपनी पसीने की कहानी छिपाते हैं.

