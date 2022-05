Dhvani Bhanushali ने किया देश का सिर ऊंचा, न्यूयॉर्क के Times Square पर हुईं फीचर

Times Square के बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीर देख गदगद हुईं Dhvani Bhanushali, इस तरह जताई खुशी

देश की युवा और सफल पॉपस्टार (India's youngest and most successful popstar) ध्वनि भानुशाली (Dhvani Bhanushali) ने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है. ध्वनि भानुशाली ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी विश्व के प्रशंसकों के दिलों पर राज़ करती हैं. अब ध्वनि ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है. हाल ही में न्यूयॉर्क के फेमस टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर उन्हें फीचर (features on the Times Square Billboard) किया गया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो ध्वनि ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं.