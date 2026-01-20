विज्ञापन
विशेष लिंक

पति की गंदी आदत ने तोड़ दी 30 साल की शादी, चुराता था महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स

तीन साल साथ बिताने के बाद अगर अचानक ये पता चले कि जीवनसाथी की एक छिपी आदत आपकी सहेलियों और रिश्तेदारों की प्राइवेसी से जुड़ी है, तो भरोसा हिलना तय है. यही झटका इस महिला को लगा और अब उसकी शादी टूटने की कगार पर है.

Read Time: 2 mins
Share
पति की गंदी आदत ने तोड़ दी 30 साल की शादी, चुराता था महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स
30 साल की शादी के बाद...पति की घिनौनी आदत जान हिल गई पत्नी

Husband Steals Underwear: एक महिला की शादीशुदा जिंदगी उस वक्त बिखर गई जब उसे अपने पति की एक घिनौनी आदत का पता चला. द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को मालूम हुआ कि उसका पति सालों से उसकी सहेलियों, पड़ोसियों और रिश्तेदार महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर चुराता रहा है. यह खुलासा शादी के करीब 30 साल बाद हुआ, जिसने महिला को गहरे सदमे में डाल दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: pexels

अपनों को ही बनाया निशाना (husband steals women's underwear)

सबसे हैरानी की बात यह रही कि पति किसी अजनबी को नहीं, बल्कि अपने ही सामाजिक दायरे की महिलाओं को निशाना बना रहा था. जब एक अज्ञात व्यक्ति ने इस राज का पर्दाफाश किया और पत्नी ने सीधे सवाल किया, तो पति ने अपनी हरकत कबूल कर ली. महिला ने बताया कि उसे पति के अंडरवियर शौक का अंदाजा था, लेकिन इतनी हद तक जाने की कल्पना भी नहीं की थी.

काउंसलिंग वेबसाइट पर छलका दर्द (shocking marital secret revealed)

महिला ने अपनी पहचान छिपाकर एक काउंसलिंग वेबसाइट पर अपना दर्द साझा किया. उसने लिखा कि अब उसे अपने पति से घृणा महसूस होती है.  यह सिर्फ अजीब आदत नहीं, बल्कि भावनात्मक धोखा है. महिला खुद को कमतर महसूस कर रही है और अपनी सहेलियों का सामना करने से डर रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStockphoto

विशेषज्ञ भी रह गए हैरान (Weird habits ruining marriage)

विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवहार अनैतिक है और महिलाओं की निजता का गंभीर उल्लंघन है. अगर पीड़ित महिलाओं को इसकी जानकारी मिले, तो उन्हें गहरा मानसिक आघात लग सकता है. यह मामला रिश्तों में भरोसे और सीमाओं पर भी सवाल खड़ा करता है. यह कहानी बताती है कि लंबे रिश्ते भी हर सच उजागर नहीं कर पाते. भरोसा, सम्मान और निजता किसी भी शादी की बुनियाद होते हैं.

ये भी पढ़ें:- पाक एक्ट्रेस के निकाह की क्लिप पर आखिर क्यों मच रहा है बवाल, धड़ल्ले से वायरल हुआ वीडियो

ये भी पढ़ें:- 52 साल की उम्र में ऐसा जलवा, बेटे की शादी में दुल्हन से भी खूबसूरत लग रही PAK पंजाब की सीएम मरियम नवाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Husband Steals Underwear, Husband Steals Women’s Underwear, Shocking Marital Secret Revealed, Husband Steals Women Underwear, Shocking Marriage Confession Story
Get App for Better Experience
Install Now