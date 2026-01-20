पति की गंदी आदत ने तोड़ दी 30 साल की शादी, चुराता था महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स

Husband Steals Underwear: एक महिला की शादीशुदा जिंदगी उस वक्त बिखर गई जब उसे अपने पति की एक घिनौनी आदत का पता चला. द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को मालूम हुआ कि उसका पति सालों से उसकी सहेलियों, पड़ोसियों और रिश्तेदार महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर चुराता रहा है. यह खुलासा शादी के करीब 30 साल बाद हुआ, जिसने महिला को गहरे सदमे में डाल दिया.

अपनों को ही बनाया निशाना (husband steals women's underwear)

सबसे हैरानी की बात यह रही कि पति किसी अजनबी को नहीं, बल्कि अपने ही सामाजिक दायरे की महिलाओं को निशाना बना रहा था. जब एक अज्ञात व्यक्ति ने इस राज का पर्दाफाश किया और पत्नी ने सीधे सवाल किया, तो पति ने अपनी हरकत कबूल कर ली. महिला ने बताया कि उसे पति के अंडरवियर शौक का अंदाजा था, लेकिन इतनी हद तक जाने की कल्पना भी नहीं की थी.

काउंसलिंग वेबसाइट पर छलका दर्द (shocking marital secret revealed)

महिला ने अपनी पहचान छिपाकर एक काउंसलिंग वेबसाइट पर अपना दर्द साझा किया. उसने लिखा कि अब उसे अपने पति से घृणा महसूस होती है. यह सिर्फ अजीब आदत नहीं, बल्कि भावनात्मक धोखा है. महिला खुद को कमतर महसूस कर रही है और अपनी सहेलियों का सामना करने से डर रही है.

विशेषज्ञ भी रह गए हैरान (Weird habits ruining marriage)

विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवहार अनैतिक है और महिलाओं की निजता का गंभीर उल्लंघन है. अगर पीड़ित महिलाओं को इसकी जानकारी मिले, तो उन्हें गहरा मानसिक आघात लग सकता है. यह मामला रिश्तों में भरोसे और सीमाओं पर भी सवाल खड़ा करता है. यह कहानी बताती है कि लंबे रिश्ते भी हर सच उजागर नहीं कर पाते. भरोसा, सम्मान और निजता किसी भी शादी की बुनियाद होते हैं.

