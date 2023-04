Mexico में हवा में उड़ रहे हॉट एयर बैलून में लगी आग, बीच हवा में यात्रियों ने लगा दी छंलाग, हादसे का Video हुआ वायरल

क्षेत्रीय सरकार (government) ने बताया कि, शनिवार (1 अप्रैल) को मेक्सिको सिटी के पास प्रसिद्ध टियोतिहुआकैन पुरातत्व स्थल के ऊपर उड़ रहे एक हॉट एयर बैलून में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई. वहीं मेक्सिको की सरकार ने एक बयान (statement) में कहा कि, आग लगने के बाद बैलून में सवार यात्री बैलून से कूद गए. इस हादसे में एक बच्चे के झुलसने (child suffered burns) की भी खबर है.

यहां देखें वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे नीले और सफेद रंग का एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा होता है. इस बीच एकाएक गुब्बारे के निचले हिस्से में लगे बकेट में अचानक आग लग जाती है. इस दौरान हवा लगते ही तेजी से बढ़ती आग धधकने लगती है. इस दौरान यात्रियों में चीख-पुकार मच जाती है और खुद को बचाने के लिए बकेट में सवार यात्री नीचे कूद जाते हैं. वहीं भड़कती आग के बढ़ने से बलून और ऊपर उठने लगता है.

मृतकों की पहचान 39 साल की महिला और 50 साल के पुरुष के रूप में हुई है, जिनके नाम नहीं बताए गए हैं. वहीं इस हादसे में एक बच्चे का चेहरा आग से पूरी तरह से झुलस गया था. बताया जा रहा है कि, उसके चेहरे (face) पर सेकंड डिग्री बर्न (minor had suffered second-degree burns) हुआ है. इसके साथ ही उसके दाहिनी फीमर में फ्रैक्चर (fracture of the right femur) भी हुआ है. वहीं अब तक यह नहीं बताया गया है कि, गुब्बारे पर कोई अन्य यात्री था या नहीं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस वीडियो को @Lerpc75 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. एक मिनट आठ सेकंड के इस वीडियो को देखकर लोगों की हालत खराब हो रही है. मालूम हो कि कई टूर ऑपरेटर लगभग 150 अमेरिकी डॉलर में मेक्सिको सिटी से 45 मील (70 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में टियोतिहुआकैन के के ऊपर हॉट एयर बैलून की उड़ान सेवा प्रदान करते हैं. सूर्य और चंद्रमा के पिरामिड और इसके एवेन्यू ऑफ द डेड के साथ टियोतिहुआकैन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो पूर्व-कोलंबियाई काल का एक जीवित स्मारक है.