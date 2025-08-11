विज्ञापन
चीन में खुली Porsche देख आयरिश यूट्यूबर हैरान, सुरक्षा पर दिया बड़ा बयान

आयरिश यूट्यूबर ट्रैविस लियॉन प्राइस चीन में खुली Porsche देखकर दंग रह गए और देश की सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की. इस वीडियो ने दुनियाभर में सुरक्षा के अलग-अलग मानकों पर बहस छेड़ दी.

बिना लॉक के छोड़ी लग्जरी कार, चीन की सुरक्षा पर दुनियाभर में चर्चा

Porsche left open in China: चीन की सड़कों पर एक लग्जरी Porsche बिना किसी ताले या निगरानी के खड़ी थी और उसका दरवाजा भी खुला हुआ था. इस नज़ारे को देखकर आयरलैंड के मशहूर यूट्यूबर ट्रैविस लियॉन प्राइस हैरान रह गए. उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया और चीन की सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की.

अमेरिका-यूरोप में नामुमकिन (Porsche open China video)

ट्रैविस ने अपने वीडियो में कहा, सिर्फ चीन में ही आप अपनी Porsche सड़क पर खुला छोड़ सकते हैं. यहां की सुरक्षा का यही स्तर है. अमेरिका या यूरोप में तो यह सोचना भी मुश्किल है. उनका कहना था कि पश्चिमी देशों में कुछ ही मिनटों में कार चोरी हो सकती है, लेकिन चीन में हालात अलग हैं.

यूजर्स के रिएक्शन ने बढ़ाई बहस (luxury car security China)

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में दुनियाभर के यूजर्स ने अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा, लंदन में तो आप मोबाइल भी बाहर निकालकर नहीं चल सकते, वरना झट से छिन जाएगा. एक अन्य ने मजाक में लिखा, मैं इंग्लैंड में रहता हूं, यहां तो अपनी सैंडल भी unattended नहीं छोड़ सकते. एक चीनी यूजर ने बताया, अगर कोई चोरी भी करे तो पुलिस को कॉल करें, सीसीटीवी फुटेज चेक करें और कुछ ही घंटों में सामान वापस मिल जाएगा. चीन में अपराध कर भागना लगभग नामुमकिन है.

सुरक्षा को लेकर चर्चा क्यों? (Travis Leon Price China vlog)

यह वीडियो सिर्फ एक कार की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा के स्तर का एक बड़ा फर्क दिखाता है. जहां कुछ देशों में लोग छोटे से छोटा सामान भी सुरक्षित नहीं छोड़ सकते, वहीं चीन में लोग लाखों की कार तक खुली छोड़ देते हैं.

