जब 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की एडिटर पर शेरनी ने किया था हमला, दो बार में ऐसा दबोचा शरीर के हुए चिथड़े एक झटके में मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर गाइड पियरे पोटगीटर ने जान जोखिम में डालकर कैथरीन के बचाव की कोशिश की. वे पैसेंजर सीट पर कूदे और शेरनी पर मुक्के बरसाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही.

शेरनी के हमले से गई कैथरीन की जान
नई दिल्ली:

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थित एक जंगल सफारी में 29 साल कैथरीन चैपल के लिए मौत का सबब बन गई. कैथरीन कोई और नहीं बल्कि ‘गेम ऑफ थ्रोन्स' की स्पेशल इफेक्ट्स एडिटर थीं. वह छुट्टियां मनाने के लिए वहां गई हुई थीं. वे कार की खिड़की खोलकर जमीन पर लेटी शेर-शेरनी की फोटो ले रही थीं कि अचानक जानवर ने हमला बोल दिया. ये घटना साल 2015 की है. जून में इस घटना को 10 साल पूरे हुए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही कैथरीन ने कैमरा निकाला, शेरनी पिछले पैरों पर खड़ी हुई और खिड़की से झपट्टा मारकर उन्हें दबोच लिया. पहले हमले में ही उनका दाहिना कंधा और सीने का हिस्सा बुरी तरह इन्जर्ड हो गया. चश्मदीद बेन गोवेंडर ने बताया कि शेरनी मुंह-पंजों से खून टपकाते हुए पीछे हटी, लेकिन तुरंत दूसरा हमला किया. कैथरीन का चेहरा फट चुका था और शरीर का दाहिना भाग गायब हो गया था.

टूर गाइड पियरे पोटगीटर ने जान जोखिम में डालकर बचाव की कोशिश की. वे पैसेंजर सीट पर कूदे और शेरनी पर मुक्के बरसाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही. बचाव की कोशिशों में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया. न्यूयॉर्क मूल की कैथरीन ने ‘गेम ऑफ थ्रोन्स' के लिए एमी जीता था. वे 2013 में वैंकूवर शिफ्ट हुई थीं और ‘कैप्टन अमेरिका' तथा ‘डायवर्जेंट' जैसी फिल्मों में भी योगदान दिया. उनके साथ अचानक हुए इस हादसे से हर कोई हैरान है. कौन जानता था कि ये एडवेंचर ट्रिप उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होगी.

परिवार ने फेसबुक पर इमोशनल मैसेज शेयर किया: “केटी ऊर्जावान, दयालु और साहसी थीं. उनकी मुस्कान दुनिया से परे चमकती थी. वे हर मुलाकात में प्यार बांटती थीं.”

