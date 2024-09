शानवेई जू के रेयर पांडा डॉग ब्रीड का पर्दाफाश, भौंकते पांडा को देख लोग बोले- सच में मेड इन चाइना

काफी लोगों को पांडा बेहद पसंद होते हैं. कुछ लोगों के मन में पांडा के प्रति इतना प्यार होता है कि, सॉफ्ट टॉय से लेकर चाभी रिंग, टीशर्ट और स्लीपर पर भी पांडा की तस्वीर देखने को मिल जाती है. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनके हर एक समान में क्यूट पांडा मौजूद है, तो यह वीडियो आपके लिए है. सामने से पांडा को देखना काफी रोमांचक हो सकता है. अब ये सोचिए कि आप किसी जू में पांडा को देखने गए हों और वह पांडा अचानक से कुत्तों की तरह भौंकने लगे. आप ही नहीं पूरा इंटरनेट ही शॉक्ड है, क्योंकि चाइना के एक जू में कुछ ऐसा ही हुआ है. चाइना के शानवेई जू में विजिटर्स एक पांडा को कुत्ते की तरह भौंकते देख कर हैरान रह गए. दरअसल, जू वालों ने दो चाउ-चाउ कुत्तों को पांडा की तरह रंग दिया था, जिसके बाद कुछ और ही नजारा देखने को मिला.

रेयर 'पांडा डॉग' ब्रीड

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शानवेई जू ने शुरूआत में दावा किया था कि वह एक बहुत ही रेयर पांडा डॉग ब्रीड के हैं. हालांकि, ताजा वीडियो में इस धोखे का खुलासा हो गया है. वीडियो में पांडा की तरह रंगा गया एक चाउ-चाउ डॉग चट्टान पर आराम करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा कुत्ता उसके आसपास टहलता हुआ दिखाई दे रहा है. सच्चाई जानने के बाद कई विजिटर्स ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और जू से रिफंड की मांग की. हालांकि, सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला हंसी-मजाक का विषय बना हुआ है.

यहां देखें वीडियो

Glitch in the Matrix: China zoo forced to admit the truth after one of their “pandas” started panting and barking. The Shanwei zoo admits they painted dogs white and black to make them look like pandas. pic.twitter.com/5SWDlpOSqB