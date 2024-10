लड़के ने शादी के लिए छपवाया ऐसा विज्ञापन, ऐड देख लड़की वालों को लगा 440 वॉट का झटका, बना डाली 16 पन्नों की PPT

Unique Matrimonial Ad In Newspaper: उत्तर प्रदेश के मेरठ के 26 वर्षीय "इन्वेस्टर" का मैट्रिमोनियल ऐड (Matrimonial Ad) अपने विचित्र दावों के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. शख्स का दावा है कि वह हर साल ₹29 लाख कमाता है और कहता है कि उसकी आय हर साल 54% कंपाउंड रेट से बढ़ रही है. शादी का यह अनोखा विज्ञापन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. विज्ञापन में शख्स की इनकम के बारे में लिखी बातें यूजर्स को सरप्राइज कर रही है, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

विज्ञापन में शख्स की शारीरिक बनावट और जाति भी बताई गई है, लेकिन सभी का ध्यान खींचा उसकी आय बताने वाले हिस्से ने. निवेशक के बारे में कहा जाता है कि वह भारतीय शेयर बाजार में सक्रिय है और दावा करता है कि उसके पास असाधारण दर से अपनी आय बढ़ाने का एक खुद से खोजा हुआ और स्व-सिखाया हुआ तरीका है. विज्ञापन में लिखा है, "निवेशक (भारतीय शेयर बाजार), 29 LPA (वास्तविक, वर्तमान) कमा रहा है. आय और निवल मूल्य हर साल 54% (स्व-खोजा, स्व-सिखाया हुआ काम) कंपाउंड रेट से बढ़ रहा है."

पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देने को भी तैयार (Shadi Ka Unique Ad Viral)

अपने पेशे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में संभावित साथी को आश्वस्त करने के लिए, वह शख्स "सुरक्षित निवेश" के प्रति अपने दृष्टिकोण का विवरण देते हुए एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी शेयर करने की पेशकश करता है. विज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि 16-स्लाइड की प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप के माध्यम से उन सभी को भेजी जाएगी, जो यह जानने में रुचि रखते हैं कि उनकी अनूठी पद्धति ने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बनाया है.

विज्ञापन के दूसरे हिस्से में लिखा है, “निवेश करना अपना काम है (सुरक्षित व्यवसाय). लड़के द्वारा बनाया गया एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (16 स्लाइड), जिसमें बताया गया है कि कैसे सुरक्षित निवेश उसे वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाता है, रिप्लाई व्हाट्सएप मैसेज द्वारा भेजा जाएगा.”

