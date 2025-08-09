विज्ञापन
रक्षाबंधन के दिन मेरठ में बीच सड़क पर किया मर्डर, सर में बंदूक सटाकर मारी गोली

असलम की पत्नी फरीदा का आरोप है कि देवर शहंशाह ने प्रॉपर्टी के विवाद में पति की हत्या कराई है. सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दो रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है.

रक्षाबंधन के दिन मेरठ में सुबह-सुबह एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी. मृतक का नाम असलम हौ और उम्र 30 साल बताई जा रही है. वहीं पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पूरे घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें साफ-साफ नजर आ रहा है कि, बाइक सवारों ने कैसे बंदूक सटाकर गोली मारी.

पहले भी हुआ था हमला

असलम को गोली लगने के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. ये घटना सुबह 7.41 बजे लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर की है. करीब डेढ़ साल पहले भी असलम पर हमला हुआ था. तब भी गोली मारी गई थी, पर उस समय असलम बच गया था. परिवार की बात करें तो असलम 7 भाइयों में चौथे नंबर का था. असलम के परिवार में उसकी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी है.

पुलिस ने बताया, मामला आपसी रंजिश का

मेरठ पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का लगता है, जिसकी चलते असलम को गोली मारी गई. लगभग डेढ़ साल पहले भी असलम पर हमला हुआ था, तब भी उसको गोली लगी थी, लेकिन, वो बच गया था. असलम की पत्नी फरीदा का आरोप है कि देवर शहंशाह ने प्रॉपर्टी के विवाद में पति की हत्या कराई है. सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दो रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है.

बीच ट्रैफिक में मारी गोली

जिस जगह पर असलम की हत्या हुई है, वो उसके घर से बस 500 मीटर की दूरी पर थी. असलम की हत्या का ढाई मिनट का CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा कि तिराहे पर कुछ बच्चे स्कूल बैग लिए आ-जा रहे हैं. चलते ट्रैफिक के बीच बदमाश पीछे से तमंचे से असलम के सिर में सटाकर गोली मार देता है. गोली लगते ही असलम गिर जाता है. बदमाश तुरंत भाग जाते हैं.

