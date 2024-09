बैचलर्स हर दिन मंगा रहे थे 10-15 पार्सल, गार्ड ने डिलीवरी से परेशान होकर कर दी शिकायत, फिर सोसाइटी ने जारी किया ऐसा नोटिस

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों का काम आसान कर दिया है. लोग घर बैठे ही किसी भी चीज की शॉपिंग कर लेते हैं. फिर चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या फिर घर-गृहस्थी का कोई सामान , हर चीज ऑनलाइन मंगाई जा सकती है. लेकिन, इसकी वजह से बहुत से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. जैसे कि मकान मालिकों को अपने किराएदारों की हर रोज़ की ऑनलाइन शॉपिंग से परेशानी हो रही. दिनभर में कई बार डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर आकर खड़े रहते हैं, जो मकान मालिकों को पसंद नहीं आता. इसी समस्या से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, आइए जानते हैं आखिर इस पोस्ट में है क्या...

सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहा है उसमें एक यूजर ने अपने चचेरे भाई की बिल्डिंग के एक नोटिस की तस्वीर शेयर की है. इस नोटिस में सोसाइटी प्रेसिडेंट ने हर रोज़ 10-15 पार्सल मंगाने वाले बैचलर लोगों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है. जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. लोग इस पोस्ट पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

वायरल पोस्ट पर जहां कुछ यूजर्स का कहना है कि रोज़ाना 10-15 बार सामान की डिलीवरी मंगाना गलत है तो वहीं कुछ यूजर्स सिक्योरिटी गार्ड को टिप देने की बात भी कर रहे हैं. वैसे ये गाइ़डलाइन सिक्योरिटी गार्ड की कंप्लेन के बाद ही सोसाइटी प्रेसिडेंट ने जारी की है. वायरल हो रही नोटिस के मुताबिक ये मामला दिल्ली का है. एक्स पर वायरल ये लेटर बिल्डिंग में स्थित F-Block में ज्यादा समान की डिलीवरी को लेकर लिखा गया है.

SOCIETY PRESIDENTS ARE INSANE!



My cousin's building got a warning for receiving too many parcels in a day 😭😭 pic.twitter.com/Baj7vCKRtF