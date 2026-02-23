खुदाई में मिला लकड़ी का ताबूत, 6वीं सदी की कहानी फिर जिंदा

Scotland archaeological discovery: स्कॉटलैंड के हाईलैंड इलाके के विंडहिल में चल रहा एक साधारण sewer upgrade का काम अचानक सनसनी में बदल गया. Scottish Water की साझेदार कंपनी कैलेडोनिया जल गठबंधन

(Caledonia Water Alliance) के कर्मचारी जब पाइपलाइन बदल रहे थे, तब जमीन के नीचे से प्रारंभिक मध्ययुगीन कब्रिस्तान और लौह युग की बस्ती के निशान सामने आए. यह खोज छठी सदी और उससे भी पुराने दौर से जुड़ी बताई जा रही है.

कब्र, बर्रो और हड्डियों के टुकड़े (Burial, Barrow and Bone Fragments)

Scottish Water के बयान के अनुसार एक प्राचीन burial monument जिसे barrow कहा जाता है, वहां से हड्डियों के टुकड़े मिले हैं. अब इनकी carbon dating की जा रही है, ताकि असली उम्र का पता चल सके. एक कब्र में लकड़ी का ताबूत यानी log coffin के संकेत भी मिले. हालांकि शरीर के अवशेष लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन मिट्टी के दाग और खोपड़ी के कुछ हिस्से उसकी मौजूदगी की गवाही दे रहे हैं.

गोल घर और लोहे की भट्टियां (Roundhouses and Metal Furnaces)

West Coast Archaeological Services के पुरातत्वविद स्टीवन बर्च के मुताबिक, 90 मीटर के छोटे से हिस्से में roundhouses, barrows और दो अच्छी हालत में smelting furnaces मिलीं. माना जा रहा है कि पहली कुछ सदियों में यहां metalworking होता था. खास बात यह है कि कोई मिट्टी के बर्तन नहीं मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि Iron Age के लोग लकड़ी जैसे जैविक बर्तन इस्तेमाल करते थे.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.