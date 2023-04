बेटी ने पिता सतीश कौशिक को लिखी थी आख़िरी चिट्ठी, अंकल अनुपम से कहा था- चिता पर रख देना!

पापा की ख़त को पढ़ती हुई वंशिका.

Last Letter of Satish Kaushik: अभी हाल ही में बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक सतीश कौशिक की मृत्यु हुई. उनकी मौत से बॉलीवुड में मायुसी छाई हुई है. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर, सतीश कौशिक को बहुत ही ज़्यादा मानते थे. दोनों की दोस्ती जगजाहिर थी. 13 अप्रैल 2023 को दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक (Vanshika Wrote an Letter for Satish Kaushik) की बर्थ एनिवर्सरी थी, इस मौके पर सतीश कौशिक के कई दोस्तों ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाया. गौरतलब है कि 9 मार्च को सतीश कौशिक की मृत्यु हुई थी. ऐसे में बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना सबके लिए कष्टदायी था. इस खास मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सतीश कौशिक के दोस्त अनुपम खेर (Anupam Kher Shared Emotional Video) ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा भावुक थे.