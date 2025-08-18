शाहरुख की सास, ऐश्वर्या की मां इस एक्ट्रेस ने ढाई दशक तक बॉलीवुड पर किया राज, क्यों रातों रात छोड़ी बॉलीवुड

अभिनय जगत में कई एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने शानदार काम किया, लेकिन वो नाम नहीं मिला, जिसकी वह हकदार थी. वैसे भी बॉलीवुड में एक्ट्रेस का फिल्मी करियर छोटा होता है और कुछेक ही एक्ट्रेस होती हैं, जिन्हें लंबे समय तक काम मिलता है. बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय संग काम कर चुकी हैं, लेकिन आज भी उन्हें कोई नहीं जानता हैं. इस अदाकारा ने फिल्म इंडस्ट्री में ढाई दशक तक काम किया, लेकिन उन्हें आज भी हम उनके नाम से नहीं जानते हैं. 1980 दशक में बॉलीवुड में दस्तक देने वाली इस एक्ट्रेस ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?, चलिए जानते हैं.



एक्ट्रेस ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड?

दरअसल, बात कर रहे हैं एक्ट्रेस माया अलघ की, जिन्होंने फिल्म गुड्डू में शाहरुख खान की सासू मां का रोल प्ले किया था. वहीं, फिल्म उमराव (2006) में उन्हें ऐश्वर्या राय की मां के रोल में देखा गया था. फिल्म उमराव जान उनकी आखिरी फिल्म थी, इसके बाद उन्हें फिर किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया. माया ने अपने 26 साल के फिल्मी करियर में 25 से ज्यादा फिल्में और 10 से ज्यादा टीवी सीरियल में काम किया था. अब सवाल है कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा. एक्ट्रेस ने साल 2000 तक काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें जो रोल मिल रहे थे, उनसे वह ऊब चुकी थीं. उनकी आखिरी फिल्म उमराव जान 2006 है.



अब कहां हैं ये एक्ट्रेस?

एक्ट्रेस के टीवी वर्कफ्रंट की बात करें तो इसमें टीपू सुल्तान, अंदाज, जय हनुमान, घुटन, हिना, नूरजहां, कैसा ये प्यार है, और ब्लडी ब्रदर्स (2022) शामिल है. माया ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ सुनील अलघ से शादी रचाई थी. इस शादी से उनकी दो बेटियां हुईं जिनके नाम अंजोरी और सावरी है. अंजोरी अपनी मां की तरह एक अभिनेत्री हैं और सावरी ने मीडिया दिग्गज समीर नायर से शादी रचाई है. माया अब अपने परिवार के साथ एक फार्महाउस में शानदार लाइफ बिता रही हैं. माया अब पूरी तरह से अभिनय की दुनिया से दूर हैं.