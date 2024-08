फूस की दीवार तोड़ बाड़े में घुस आई ऐसी चीज, देख लोगों का डर से कांप उठा कलेजा, अपने रिस्क पर देखें VIDEO

Huge Snake Found In Village: दुनियाभर में ऐसे कई लोग हैं, जो सांप के नाम भर से डर के मारे थर-थर कांप उठते हैं. सोचिए अगर उसी सांप से कभी राह चलते आमना-सामना हो जाए तो यकीनन किसी का भी कलेजा कांप उठेगा. इन दिनों सांप से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों की सांसें अटका रहा है, जिसे देखकर शरीर में सिहरन पैदा होना लाजिमी है. चौंका देने वाले इस वायरल वीडियो में एक बड़ा सा अजगर नजर आ रहा है, जो फूस की दीवार को तोड़ते हुए बाड़े में घुसता नजर आ रहा है.

छटपटाता नजर आया अजगर

वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी गांव का है, जहां एक विशाल अजगर फूस की दीवार को तोड़ते हुए बाड़े में घुसता नजर आता है. पहली नजर में देखकर समझा जा सकता है कि, अजगर ने पहले से ही कोई बड़ा शिकार कर रखा है, जिस वजह से वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा है. वीडियो में आगे अजगर बुरी तरह छटपटाते नजर आता है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो इतना देखा जा रहा है. वीडियो में अजगर रस्सी से बंधा नजर आ रहा है, जिसे पकड़ने के लिए शायद ग्रामीणों ने उसे किसी तरह बांधा होगा.

यहां देखें वीडियो

Snake found in one of the village in India pic.twitter.com/oSVjOgnWfg