20 फुट लंबे अजगर को नंगे हाथों से उठाकर...इस तरह पाया काबू, देखते रह गए लोग

20-Foot Python From Dumpster: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक 20 फुट लंबा अजगर एक अपार्टमेंट की पार्किंग के डंपस्टर पर नजर आया. यह घटना द पिएरो अपार्टमेंट्स के पार्किंग गैराज में हुई. इतने बड़े और खतरनाक सांप को देखकर लोग डर गए, लेकिन पशु नियंत्रण विभाग और पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाई.

नंगे हाथों में थामा अजगर का सिर (bare hands python catch)

ऐसे में रेस्क्यू के लिए बुलाए गए मशहूर रेप्टाइल रैंगलर जोसेफ हार्ट ने बिना कोई सुरक्षात्मक गियर पहने, सिर्फ जींस और टी-शर्ट में, नंगे हाथों से अजगर को पकड़ लिया. वह डंपस्टर में कूदे और सावधानी से सांप के सिर के ठीक पीछे हाथ डालकर उसे थाम लिया, जिससे वह काट न सके.

सांप के साथ क्रूरता की कहानी (python in dumpster rescue)

रेस्क्यू के बाद जोसेफ ने सोशल मीडिया पर बताया कि, इस अजगर का नाम उन्होंने 'एपल' रखा है, लेकिन दुख की बात यह है कि 'एपल' को गंभीर माउथ इंफेक्शन है, जो पालतू सांपों में आम है और गलत देखभाल के कारण होता है. यह संभव है कि इसके पिछले मालिक ने इलाज के महंगे खर्च से बचने के लिए इसे छोड़ दिया हो. उन्होंने इसे 'एनिमल क्रुएल्टी' यानी जानवर के साथ क्रूरता का मामला बताया.

इलाज के बाद मिलेगी नई जिंदगी (python dumpster se nikala)

अभी 'एपल' का इलाज कैलिफोर्निया के रिवरसाइड में हो रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ महीनों के एंटीबायोटिक्स और सही देखभाल के बाद यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी. हालांकि, माउथ इंफेक्शन के कारण इसके कुछ दांत गिर सकते हैं.

लोगों को दी सीख (20 foot python rescue LA)

जोसेफ हार्ट ने मौके पर मौजूद लोगों को अजगर और अन्य वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उनका मिशन वाइल्डलाइफ कंजरवेशन को बढ़ावा देना और जनता को पशु संरक्षण के लिए शिक्षित करना है.

