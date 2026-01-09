800 रुपये की लॉलीपॉप या म्यूजिक प्लेयर? खाते ही कानों में बजने लगता है गाना

टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर साल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स सामने आते हैं जो लोगों को हैरान भी करते हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं. CES 2026 में इस बार ऐसा ही एक अनोखा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है - एक ऐसी लॉलीपॉप जो खाते वक्त सीधे दिमाग में गाना बजाती है. इसकी कीमत जानकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

खाते ही सिर के अंदर बजने लगता है म्यूजिक

इस अनोखी कैंडी का नाम Lollipop Star है. इसे काटते या चाटते ही यूज़र को गाना सुनाई देने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास के लोग कुछ नहीं सुनते. कंपनी के मुताबिक, इसमें बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह तकनीक आवाज़ को सिर की हड्डियों के ज़रिये सीधे इनर ईयर तक पहुंचाती है. कंपनी की प्रवक्ता कैसी लॉरेंस ने बताया कि लॉलीपॉप से निकलने वाले वाइब्रेशन सिर की हड्डियों के ज़रिये म्यूजिक पहुंचाते हैं.

लॉलीपॉप में Ice Spice और Akon के गाने

कंपनी का दावा है कि इस लॉलीपॉप में Ice Spice, Akon और Armani White जैसे कलाकारों के गाने सुनाई देंगे. वेबसाइट पर लिखा है - हम आपकी कैंडी को आपके मुंह में होने वाला एक कॉन्सर्ट बना रहे हैं. हर Lollipop Star का अपना बीट, फ्लेवर और वाइब है. यह लॉलीपॉप फिलहाल लिमिटेड एडिशन प्री-लॉन्च में है और लोग इसकी वेबसाइट पर वेटलिस्ट जॉइन कर सकते हैं.

800 की एक लॉलीपॉप, कब और कहां मिलेगी?

Lava कंपनी द्वारा बनाई गई यह म्यूजिकल लॉलीपॉप, CES 2026 के बाद Lollipop Star की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इसकी कीमत $8.99 यानी करीब 808 रुपये प्रति लॉलीपॉप रखी गई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान भी हैं और नाराज़ भी.

यह तो पहले भी देखा है...

लॉन्च के बाद सोशल मीडिया पर यूज़र्स खासे प्रभावित नज़र नहीं आए. कई लोगों ने कहा कि यह तकनीक पहले भी बच्चों के टूथब्रश में इस्तेमाल हो चुकी है. एक यूज़र ने लिखा, मैं नहीं चाहता कि कैंडी खाते वक्त विज्ञापन सुनूं. दूसरे ने कहा, मेरे पास बचपन में ऐसा टूथब्रश था, जिसमें हन्ना मोंटाना का गाना बजता था. एक यूज़र ने इसे अब तक की सबसे बेकार खोज बताया और कहा कि गाने की क्वालिटी भी काफी खराब है.

जहां एक ओर यह म्यूजिकल लॉलीपॉप टेक्नोलॉजी और फूड का अनोखा मेल दिखाती है, वहीं दूसरी ओर लोग इसकी कीमत और उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं. 800 रुपये की लॉलीपॉप लोगों को पसंद आएगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इसने CES 2026 में खूब सुर्खियां बटोर ली हैं.

