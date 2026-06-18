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सड़क किनारे बैठा ये कलाकार कर रहा कमाल, नारियल के खोल से बना देता है हाथी-कछुआ, लोग पूछ रहे- आखिर मिलता कहां है?

वायरल हो रहे एक वीडियो में सड़क किनारे बैठा एक कलाकार लकड़ी और नारियल के खोल से खूबसूरत कलाकृतियां बना रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग सिर्फ उसकी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उसकी लोकेशन भी पूछ रहे हैं.

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सड़क किनारे बैठा ये कलाकार कर रहा कमाल, नारियल के खोल से बना देता है हाथी-कछुआ, लोग पूछ रहे- आखिर मिलता कहां है?
वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर हर दिन अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं. कुछ पलभर के लिए चर्चा में रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. लेकिन इन दिनों एक ऐसी रील लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसे देखकर लोग सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर रहे, बल्कि उस कलाकार को ढूंढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं. वजह है उसकी अनोखी कला, जो बेकार समझी जाने वाली चीजों को खूबसूरत सजावटी सामान में बदल देती है.

नारियल का खोल बना कला का कैनवास

वायरल वीडियो में एक कलाकार सड़क किनारे बैठा नजर आता है. उसके पास न कोई बड़ी मशीन है और न ही महंगा सेटअप. सामने रखे हैं नारियल के खोल, लकड़ी के टुकड़े और कुछ साधारण औजार. इन्हीं की मदद से वह हाथी, कछुआ, खरगोश, बंदर जैसी शानदार आकृतियां तैयार कर देता है. उसकी बारीकी देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही चीजें हैं जिन्हें लोग अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं.

लोग तारीफ से ज्यादा पूछ रहे हैं पता

दिलचस्प बात यह है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ तारीफ ही नहीं हो रही. बड़ी संख्या में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं- "ये कलाकार कहां मिलता है? और इसकी बनाई चीजें कहां से खरीद सकते हैं? जानकारी के मुताबिक, यह कलाकार बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके में सड़क किनारे बैठकर अपनी कलाकृतियां बनाता और बेचता है. वीडियो वायरल होने के बाद अब लोगों की दिलचस्पी उसकी कला के साथ-साथ उससे मिलने में भी बढ़ गई है.

बिना कुछ बोले जीत लिया लोगों का दिल

आज सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है. कलाकार कैमरे की तरफ देखने या लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करने के बजाय पूरी लगन से अपने काम में जुटा दिखाई देता है. यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.

सड़क किनारे बैठा कलाकार, लेकिन हुनर किसी गैलरी से कम नहीं

कला की पहचान उसके मंच से नहीं, उसकी खूबसूरती और मेहनत से होती है. यही वजह है कि खुले आसमान के नीचे बैठकर काम करने वाला यह कलाकार आज लाखों लोगों का ध्यान खींच रहा है. उसकी बनाई छोटी-छोटी कलाकृतियां लोगों को इतनी पसंद आ रही हैं कि वे सिर्फ वीडियो देखकर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि उन्हें अपने घर ले जाने की इच्छा भी जता रहे हैं. शायद यही किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ी तारीफ होती है, जब लोग उसकी कला को सिर्फ पसंद न करें, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहें.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

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लेखक के बारे में
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पुष्पेंद्र कुमार
Journalist
पुष्पेंद्र कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण के दिल्ली ब्यूरो से की. यहां उन्होंने रिपोर्टिंग और लेखन... और पढ़ें
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