US जॉब छोड़कर UPSC के पीछे भागा युवा, दर्दभरी कहानी ने जीता सोशल मीडिया का दिल

27-Year-Old UPSC Aspirant Reddit Post Goes Viral: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक 27 वर्षीय UPSC अभ्यर्थी के इमोशनल पोस्ट ने हजारों लोगों का दिल छू लिया है. इस युवा ने अमेरिका की IT रिक्रूटमेंट जॉब छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी में आ रही चुनौतियों और UPSC की तैयारी को लेकर जज्बे को साझा किया, जिससे सैकड़ों यूजर्स ने खुद को जुड़ा महसूस किया. इस युवा ने लिखा कि उसने UPSC की तैयारी को आर्थिक रूप से संभालने के लिए US IT रिक्रूटमेंट जॉब ली थी, लेकिन नाइट शिफ्ट, माइक्रोमैनेजमेंट और डेली टारगेट्स की थकाऊ दिनचर्या ने उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर डाला. कई कंपनियां बदलने के बावजूद जब चीजें नहीं सुधरीं, तो उसने आखिरकार नौकरी छोड़ दी.

न नौकरी है, न पैसा…लेकिन UPSC का सपना अब भी जिंदा है (UPSC aspirant viral Reddit post)

उसने आगे लिखा कि, जब UPSC को थोड़ा समय देने लगा, तो काम बिगड़ने लगा. अब नौकरी नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, लेकिन दिल में अब भी UPSC है.इस पोस्ट में उसने अपील की कि अगर कोई QA टेस्टिंग, IT कोऑर्डिनेशन या सपोर्ट जॉब्स जैसी भूमिका के लिए कोई कोर्स या रेफरल बता सके तो जरूर मदद करें, जिससे वो अपनी UPSC की तैयारी के साथ एक संतुलित काम कर सके. इस पोस्ट के वायरल होते ही Reddit पर सहायता और सहानुभूति की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने उसे सलाह दी कि वो कोचिंग संस्थानों में कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग या कोऑर्डिनेशन जैसे काम भी देख सकता है, जो पढ़ाई के साथ मैनेज हो सकते हैं.

यहां देखें पोस्ट

27 वर्षीय युवा की Reddit पोस्ट ने जीता इंटरनेट का दिल (US IT job to UPSC preparation)

एक यूजर ने लिखा, भाई, तेरे शब्दों में जो दर्द है, वही तुझे मंज़िल तक पहुंचाएगा. हिम्मत मत हार. दूसरे ने कहा, स्क्रीन से ही तुम्हारे अंदर का जुनून महसूस हो रहा है…लगे रहो. ये मेहनत तुम्हें उस कमरे में ले जाएगी जहां तुम होने चाहिए. UPSC (Union Public Service Commission) भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है इसके लिए अभ्यर्थियों को वर्षों तक तैयारी करनी पड़ती है. इसमें न सिर्फ नॉलेज बल्कि आपकी सोचने की क्षमता और व्यक्तित्व का भी परीक्षण होता है. यह कहानी उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो नौकरी और परीक्षा की दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बडा संतरा