उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां है 'पंचायत' सीरीज का असली फुलेरा गांव, शूटिंग लोकेशन की तस्वीरें वायरल, देखें

ओटीटी पर्दे की सबसे पॉपुलर देसी सीरीज पंचायत (Web series Panchayat) का चौथा सीजन हाल ही में अमेजन प्राइम पर रिलीज हो गया है. पंचायत सीजन 4 (Panchayat-4) पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आए हैं, लोगों का इस दिलचस्प फ्रेंचाइजी पर कहना है कि सीरीज का चौथा पार्ट कॉमेडी कम करता है और इस बार फुलेरा गांव में राजनीतिक झुकाव ज्यादा देखने को मिला है. खैर, फिर भी पंचायत सीरीज के लवर फुलेरा गांव की राजनीति का लुत्फ उठा ही रहे हैं. क्या आपको मालूम है पंचायत में दिखाया गया उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बलिया का फुलेरा गांव (Phulera Village) असल में कहां है? इसकी शूटिंग कहां हुई है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं.

The Panchayat Office — Sachiv ji has left the office (and village) after scoring 97 percentile in CAT. 3/9 pic.twitter.com/3kI410pXjv

कहां है असली फुलेरा गांव ?

एक्स हैंडल पर पंचायत सीरीज के असली फुलेरा गांव की कुछ तस्वीरें सामने आई है और यह फुलेरा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया में नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सीहोर जिले के महोदिया में है. सोशल मीडिया पर लोग असली फुलेरा गांव की उन लोकेशन की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जहां सीरीज की असल में शूटिंग हुई है. इसमें एक लोकेशन पंचायत के ऑफिस की भी है, जो सचिव अभिषेक (जीतेंद्र,जीतू भैया) काम संभालते है. एक तस्वीर गांव के खेत की है. इसमें गांव का मंदिर, लाइब्रेरी, वाटर टैंक और प्रधान जी का घर भी है. सोशल मीडिया पर पंचायत में दिखाए गए गांव फुलेरा का स्थानीय अस्पताल की भी एक तस्वीर है. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा गया है, फुलेरा का युद्ध यहां लड़ा गया था.

The Water Tank

—

No lovebirds spotted.

Also, I think Bhushan, his wife, Binod & Madhav did a stellar job cleaning the area around water tank before the elections.



5/9 pic.twitter.com/RBCB2RvV1e