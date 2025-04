झुंड के साथ गोते लगाती दिखी किलर व्हेल, 10 साल बाद दुर्लभ नज़ारा देख चौंक गए लोग

समुद्र की अपनी खूबसूरती के साथ-साथ एक अलग भयानक दुनिया भी है, जहां के नजारे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कुदरत से बड़ी कोई चीज नहीं है. अब समुद्र से आए इस खूबसूरत और अकल्पनीय नजारे को देखने के बाद किसी की भी आंखों को सुकून मिल सकता है. दरअसल, एक जापानी फोटोग्राफर ने एक बेहद दुर्लभ 'एल्बिनो' ओर्का (किलर मछली) (Albino killer whale) को अपने झुंड के साथ समुद्र से बाहर एक लय में गोते लगाते हुए देखा है. डेलीमेल की रिपोर्ट के अनुसार, इस किलर व्हेल को जापान के ज्वालामुखी द्वीप होक्काइडो के तट पर देखा गया है, जिसे देख सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें चौंक रही हैं.



समुद्र में दिखा अद्भुत नजारा (Rare ‘albino' killer whale stuns the world)



नोरियुकी हयाकावा ने पिछले साल अपने इंस्टाग्राम पेज पर इन व्हेल की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे, हालांकि, हाल ही में इन तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचा है. फोटोग्राफर ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'ऐसा माना जाता है कि यह 'साइटसीइंग बोट' थी, मैं 'शिरेतोको नेचर क्रूज एवरग्रीन 38' पर था, ओर्का की तस्वीरें खींचने के 15 साल बाद यह पहली सफेद ओर्का है, जो मुझे देखने को मिली है, ऐसे अचंभित कर देने वाले नजारे को मुझे दिखाने के लिए लाजान टूरिस्ट बोट स्टाफ का शुक्रिया'.



फोटोग्राफर ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें व्हेल का एक झुंड पानी में गोते लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और यह सभी व्हेल अलग-अलग रंग-रूप की हैं, जिसमें कुछ काली हैं, तो कुछेक के शरीर के कुछ हिस्सों पर सफेद रंग हैं, उनमें से एक पूरी तरह से सफेद है.

देखें Video:

क्या यह एक रियल अल्बिनो है? (Is it True Albino)



डेलीमेल के अनुसार, सफेद ओर्का एक 'रियल' अल्बिनो" नहीं है, यह एक आनुवंशिक विशेषता है, जिसमें त्वचा मेलेनिन का उत्पादन नहीं करती है और शरीर सफेद पड़ जाता है. यह व्हेल एक ल्यूसिस्टिक है, जिसका मतलब है कि इसमें रंजकता की कमी है. बता दें जिस तरह बालों में मेलेनिन की कमी से वो सफेद होने लगते हैं, ठीक वैसे ही यह व्हेल सफेद हो चुकी है.



10 साल में पहली बार देखी गई (First one ever seen)

हयाकावा ने डेलीमेल को बताया, मेरे पैर उत्साह से कांप रहे थे, यह मेरे जीवन में पहली बार था, जब मैंने एक सफेद ओर्का देखी थी, मैं एक शॉट लेने के लिए बेताब था, वे तेजी से तैर रही थीं और केवल एक पल के लिए ऊपर आती और फिर पानी में चली जाती'. उन्होंने आगे बताया, 'यह तस्वीर मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मैंने एक दशक से अधिक समय तक ओर्का की तस्वीरें खींची हैं और यह पहली सफेद रंग की ओर्का है, जिसे मैंने देखा है'. उन्होंने आगे कहा, 'मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और समझ सकें कि ये जीव कितने दुर्लभ और सुंदर हैं'.

