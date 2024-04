नए ऐड में फिर साथ नजर आए Ranveer Singh और Johnny Sins,देख टीवी वालों के साथ भन्नाया MBA वालों का दिमाग

इस वीडियो में सूट-बूट पहने रणवीर सिंह होस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं और संभावित यौन मुद्दों के बारे में दर्शकों को सीधे संबोधित करते हैं. जॉनी 'साइंस' सिन्स, कथित विशेषज्ञ के तौर पर दिख रहे हैं. दोनों बड़े ही मजेदार अंदाज में टेलीशॉपिंग की क्लासिक स्टाइल में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

तन्मय भट्ट और देवैया बोपन्ना के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा चलाए गए इस कैम्पेन की शुरुआत फरवरी में हुई थी, जिसमें पारंपरिक भारतीय सोप ओपेरा की पैरोडी बनाई गई थी. दोनों विज्ञापनों का उद्देश्य सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना और पुरुषों के यौन कल्याण के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना है.

बोल्ड केयर के सह-संस्थापक रजत जाधव ने कहा, 'हमें खुशी है कि हमने भारत में पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए बड़ा कदम उठाया. हमारा लक्ष्य एक संवाद शुरू करना है और हमारे पिछले विज्ञापन को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी. यह नया विज्ञापन उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हास्य और जागरूकता को जोड़ता है.'

विज्ञापन में रणवीर सिंह स्प्रे की प्रभावशीलता के बारे में जॉनी सिन्स से सवाल करते हैं, जिसके जवाब में जॉनी बड़ी चतुराई से एमबीए वालों का मज़ाक उड़ाते हुए कहते हैं कि, स्प्रे वास्तव में एमबीए के विपरीत काम करता है. इस वीडियो की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसके रिलीज़ होने के केवल 3 घंटों के भीतर ही इसे 3 मिलियन बार देखा जा चुका है.

