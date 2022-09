पाकिस्तान की हार के बाद रमीज राजा को आया गुस्सा, भारतीय पत्रकार का फोन छीना, देखें वीडियो

देखें वायरल वीडियो

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पत्रकार के सवाल पर रमीज राजा काफी गुस्से में दिखे. उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप इंडिया से हो. इसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक पत्रकार का मोबाइल भी छीन लिया, वायरल हो रहा यह वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

वर्तमान में रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर rohitjuglan नाम के ट्विटर यूज़र ने शेयर किया है. ट्विटर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोहित नाम के पत्रकार ने रमीज राजा से सवाल पूछा था, जिससे वो गुस्सा हो गए और रोहित का फोन छीन लिया. रोहित ने इस ट्वीट पर जानकारी देते हुए लिखा है- क्या मेरा सवाल ग़लत था - क्या पाकिस्तान के फ़ैन नाखुश नहीं है - ये बहुत ग़लत था एक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में - आपको मेरा फ़ोन नहीं छीनना चाहिये था - that's not right Mr Chairman Taking my phone was not right.

वायरल हो रहे इस वीडियो को 1 लाख 90 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स भी देखने को मिले हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- ये तो गलत हुआ है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- रमीज को तमीज नहीं है क्या?