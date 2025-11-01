प्रेमानंद महाराज ने बताया मन में क्यों आते हैं बुरे ख्याल, जानिए इसकी वजह और रोकने का तरीका

Vitamin B12 Deficiency: राधारानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज से मिलने और उनके आर्शीवाद को पाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त वृन्दावन जाते हैं और उनसे अपने मन के प्रश्नों का जवाब मांगते हैं. बता दें, एक भक्त महाराज जी से मिलने आए जिनका प्रश्न था , 'अध्यात्म पर चलते- चलते मन विचलित हो जाता है. जिसके कारण उल्टे ख्याल आते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती है', इसके बाद महाराज जी ने बताया, आखिर ऐसा क्यों होता है. इसी के साथ जानेंगे कि मन में ऐसे ख्याल आने के पीछे क्या किसी विटामिन की कमी भी होती है?

महाराज जी ने बताया- आखिर क्यों आते हैं उल्टे ख्याल | Maharaj Ji told – why do negative thoughts come after all

महाराज जी ने भक्त के प्रश्न को ध्यान से सुना और जवाब देते हुए कहा, 'अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है, लेकिन अध्यात्म से पहले हम सभी मन के वश में रहते हैं. उन्होंने कहा, मन आपके बिना नहीं चल सकता है, जब तक आप न चाहे तब तक वह अपनी मनमानी भी नहीं कर सकता है. जैसे मन का कहता है कि उधर देखूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं देखना है, तो वह बार- बार आपको उस तरफ देखने के लिए उकसाएगा. ऐसे में अगर आप मन को दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर करते हैं तो शायद वह कर भी जाए, लेकिन आपको बता दें, वह कुछ समय तक ही ऐसा करेगा, जिसके बाद फिर आपका मन आपको वश में करने की कोशिश करेगा और जब आप मन के वश में नहीं आएंगे, तो वह आपको जलाने की कोशिश करेगा. ऐसे में अगर आप मन की उस जलन को सह लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने मन वश में कर लिया है और अगर नहीं करते हैं तो मन ने आपको वश में कर लिया है.

जानें- किस विटामिन की कमी से आते हैं मन में नकारात्मक ख्याल |Know which vitamin deficiency causes negative thoughts

आपको बता दें, मन में नकारात्मक ख्याल आने के पीछे विटामिन की कमी भी है. देश और दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी से नकारात्मक विचार आ सकते हैं. यही नहीं इन विटामिन की कमी से व्यक्ति को डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं न कहीं वह मेंटली काफी डिस्टर्ब रहता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, B12 ब्रेन के उन कैमिकल के लिए बहुत जरूरी है जो मूड को प्रभावित करते हैं, जबकि विटामिन D में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण (Neuroprotective Properties) होते हैं और जिसकी कमी से मूड में बदलाव आ सकते हैं.

विटामिन B12 और D की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा. अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें. डाइटिशियन के अनुसार विटामिन B12 और D की कमी को पूरा करने के लिए मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, अनाज और फोर्टिफाइड फूड्स (जैसे- गेहूं का आटा, चावल, नमक, तेल और दूध) को अपनी डाइट में शामिल करें. इसी के साथ विटामिन D के लिए, समय- समय पर धूप लेते रहें और फैटी फिश, अंडे की जर्दी का सेवन करें.













(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)