60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को समन

इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन कर्मचारियों से यह जानना चाहती है कि क्या दफ्तरों की फर्निशिंग में 20 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे, जैसा कि राज कुंद्रा ने दावा किया है. इतना ही नहीं, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे दी जाती थी?

राज कुंद्रा ने शिकायतकर्ता व्यवसायी से 60 करोड़ का लोन निवेश के नाम पर लिया था
  • मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारियों को समन जारी किया
  • एक कर्मचारी ने बयान दर्ज कराया है जबकि बाकी तीन को जल्द पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है
  • EOW अधिकारी यह जांच रहे हैं कि क्या कंपनी की फर्निशिंग में बीस करोड़ रुपये खर्च किए गए थे
मुंबई:

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने ने मामले में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने आरोपी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की कंपनी 'बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड' में काम करने वाले चार कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. इन चार कर्मचारियों में से एक ने अपना बयान ईओडब्लू में पेश होकर दर्ज भी करा दिया है, जबकि तीन अन्य को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है. 

ईओडब्लू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की पिछले सप्ताह में एक कर्मचारी का बयान दर्ज किया जा चुका है, जबकि तीन कर्मचारियों का बयान आने वाले कुछ दिनों में दर्ज कर लिया जायेगा. ये वो कर्मचारी हैं, जो उस दौरान राज कुंद्रा की कंपनी में बड़े पदों पर काम कर रहे थे. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन कर्मचारियों के जरिए मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.   

इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन कर्मचारियों से यह जानना चाहती है कि क्या दफ्तरों की फर्निशिंग में 20 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे, जैसा कि राज कुंद्रा ने दावा किया है. इतना ही नहीं, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे दी जाती थी? क्या तनख्वाह के पैसे कंपनी की होने वाली कमाई के जरिये दिए जाते थे या कही और से? ईओडब्लू इन कर्मचारियों से पूछताछ करके मनी ट्रेल की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में है.

ईओडब्लू के अधिकारी ने बताया कि जांच टीम यह पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या राज कुंद्रा की कंपनी के पास ग्राहकों का इतना आर्डर था, जिसको पूरा करने के लिए राज कुंद्रा ने शिकायतकर्ता व्यवसायी से 60 करोड़ का लोन निवेश के नाम पर लिया था. इस मामले में ईओडब्लू जल्द ही प्रोडक्ट सप्लायरों और कुंद्रा की कंपनी में प्रोडक्ट एडवर्टाइज देने वाली कंपनियों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ करने वाली है. पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर जरूरत हुई, तो दुबारा राज कुंद्रा को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएंगे.

