अजगर ने बकरी को दबोचा, कर रहा था निगलने की कोशिश, IFS अधिकारी ने लोगों से पूछा- ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे...

सोशल मीडिया पर अक्सर जंगली जानवरों के शिकार के खतरनाक और डरा देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार तो ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर हमारा दिल दहल जाता है. अब IFS अधिकारी ने एक ऐसा ही डरा देने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक विशालकाय अजगर एक बकरी को अपना शिकार बनाते हुए दिख रहा है. इतना ही नहीं, इस वीडियो को शेयर करते हुए अधिकारी ने नैतिकता से जुड़ा एक सवाल भी लोगों से पूछा है. देखते हैं आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं.

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान (IFS Parveen Kaswan) ने अपने एक्स अकाउंट पर 31 जुलाई को पोस्ट किया. उन्होंने कैप्शन में लोगों से एक सवाल भी पूछा - विशालकाय अजगर ने बकरी को जकड़ लिया है. इस स्थिति में आप क्या करेंगे? बकरी को बचाएंगे या प्रकृति को अपना काम करने देंगे!! अधिकारी की इस पोस्ट को अबतक 89 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है और 900 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

A huge python got hold of a goat. What you would have done in this situation. Save the goat or let the nature take its course !! pic.twitter.com/ph8NAq0nVS