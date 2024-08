घर में आराम कर रहा था शख्स, FASTag से कट गए टोल के 220 रुपए, पूरा मामला जान उड़ जाएंगे होश 

टोल टैक्स (Toll Tax) पर फास्ट टैग (FASTag) से पैसे कटने की प्रोसेस से अधिकांश लोग अनजान नहीं होंगे. आप टोल नाके पर पहुंचिए और सेकंड्स भी नहीं गुजरेंगे और फास्ट टैग से टोल टैक्स कट जाएगा. हालांकि इसके लिए उस गाड़ी का टोल टैक्स पर होना बहुत जरूरी है. लेकिन पंजाब (Punjab) के एक शख्स के साथ जो हुआ वो चौंकाने वाला है. इस शख्स ने टोल से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस ट्विटर पर शेयर भी किया. जिसके बाद फास्ट टैग ने उसे रिस्पॉन्स भी दिया है. ये चौंकाने वाला मामला जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे. जानिए पंजाब के शख्स का फास्ट टैग से जुड़ा एक्सपीरियंस.

Hi! @FASTag_NETC Money is deducted when I am chilling at home and haven't even travelled to that route this month. What's going on? pic.twitter.com/LtnONNNwdr

घर में बैठे बैठ कटा टोल टैक्स

पंजाब के एक शख्स ने सुंदरदीप नाम के ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की है. उसके पोस्ट के मुताबिक, उसके फास्टैग अकाउंट से 220 रु. कट गए. जबकि वो घर में ही बैठा हुआ था. ट्विटर पर शख्स ने जानकारी दी कि ये डिडक्शन 14 अगस्त 2024 की दोपहर 2 बजे हुए. डिडक्शन लाडोवाल टोल प्लाजा पर दिखाया गया है. शख्स ने ये स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा कि मैं घर पर बैठा हूं और ये पैसे कट गए. जबकि डिडक्शन वाले रूट पर वो करीब एक महीने से गए ही नहीं. ये चल क्या रहा है. इस पोस्ट में उसने फास्टैग एनईडीसी को भी एड्रेस किया. शेयर किए स्क्रीन शॉट में दिखा रहा है कि डिडक्शन के बाद उनके फास्टैग अकाउंट में 790 रु. बचे हैं.

Hi, please get in touch with the issuing bank's customer service desk to report the incorrect deduction issue. They will review your complaint and raise a chargeback for the incorrectly deducted fare based on its merit. Thank you.