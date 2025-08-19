विज्ञापन
टोल प्लाजा पर सेना के किन जवानों को मिलती है छूट? जानें कब कर सकते हैं मुफ्त सफर

Army Personnel Toll Rules: अक्सर टोल प्लाजा पर आपने जवानों को टोल टैक्स में छूट लेते हुए देखा होगा, लेकिन इसे लेकर भी NHAI की तरफ से नियम बनाए गए हैं. यानी सभी जवानों को टोल में छूट नहीं मिलती है.

टोल प्लाजा पर सेना के किन जवानों को मिलती है छूट? जानें कब कर सकते हैं मुफ्त सफर
सेना के जवानों को टोल टैक्स में छूट
  • मेरठ में टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया
  • सेना के जवानों को टोल प्लाजा पर छूट के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है
  • जवानों को टोल प्लाजा पर लिखे गए नियमों का पालन करना होता है, इसी के तहत उन्हें छूट मिलती है
Army Personnel Toll Exemption: मेरठ में सेना के एक जवान के साथ टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला काफी चर्चा में है. जल्दी टोल से निकलने को लेकर जवान से टोल कर्मियों की बहस हुई और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सेना के इस जवान की जमकर पिटाई की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. ऐसे में आइए जानते हैं कि टोल प्लाजा पर सेना के जवानों या अधिकारियों को क्या सुविधाएं मिलती हैं और कब उन्हें मुफ्त सफर की सुविधा मिलती है. 

कई लोगों को मिलती है मुफ्त सफर की सुविधा

NHAI की तरफ से कई टोल प्लाजा पर ऐसी लिस्ट लगाई गई होती है, जिसमें उन लोगों के नाम या पद शामिल होते हैं जिन्हें टोल टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलती है. इसमें सेना के जवान भी शामिल होते हैं. हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम हैं, जिनका जवानों को पालन करना होता है. 

जवानों को कब मिलती है छूट?

सेना के जवानों को उनके पर्सनल व्हीकल में आमतौर पर छूट नहीं दी जाती है. अगर जवान अपने ऑफिशियल काम पर जा रहे हैं या फिर सेना के किसी वाहन में सवार हैं तो उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है. इसके अलावा अगर जवान के पास ट्रांजिट पास होता है तो भी वो उसे टोल प्लाजा पर दिखा सकते हैं. इसके लिए जवानों को टोल पर अपना आईडी कार्ड भी दिखाना पड़ सकता है. ड्यूटी पर तैनात जवानों या फिर किसी काम के लिए निकले सैनिकों को टोल प्लाजा पर नहीं रोका जा सकता है. 

अगर कोई जवान अपने पर्सनल काम के लिए निकला है और अपनी कार में सवार है तो उसे टोल में छूट नहीं मिलती है. ऐसे में जवानों को अपनी कार में फास्टैग स्टीकर लगाना जरूरी होता है और टोल टैक्स कटवाना होता है. ऐसे मामलों में टोलकर्मियों से बहस करने पर जवान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. 

टोल प्लाजा पर बदसलूकी की कहां करें शिकायत?

मेरठ में जवान के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया, लेकिन अगर आपके साथ भी कभी टोल पर ऐसा कुछ होता है तो आप NHAI से इसकी शिकायत कर सकते हैं. आप वेबसाइट या फिर 1800116062 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दे सकते हैं. आरोप सही पाए जाने पर टोल कर्मियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा. 

