क्राइम नोवल पर बना यह आइसलैंड अब बिकने वाला है, हैरान कर देगी इसकी पूरी कहानी

आइसलैंड पर लिखे गए थे दो मशहूर नॉवेल, बिकने को तैयार

Island That Inspired Agatha Christie Crime Novels Goes On Sale: अंग्रेजी की मशहूर जासूसी और क्राइम उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टी (Agatha Christie) के क्राइम थ्रिलर उपन्यासों का गवाह बना एक शानदार आइसलैंड बिकने के लिए तैयार है. अगाथा क्रिस्टी एक बहुत ही मशहूर क्राइम, थ्रिलर और रहस्यमयी उपन्यासकारा थी, जिन्होंने सैंकड़ों शानदार उपन्यास लिखे, इनमें से साठ से ज्यादा नॉवेल दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर हुए. कहा जा रहा है कि, इस आइलैंड पर भी अगाथा ने दो मशहूर उपन्यास लिखे थे. बताया जा रहा है कि, इंग्लैंड के साउथ डेवोन में प्लाईमाउथ पोर्ट सिटी से लगभग 29 किलोमीटर दूर बसा ये आइसलैंड बुर्ग आइसलैंड (burgh Island) के नाम से विख्यात है. आपको बता दें कि बुर्ग आइसलैंड के साथ-साथ उस पर बने आर्ट डेको होटल और हेलीपैड को भी बेचा जा रहा है. रीयल एस्टेट एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर इस आइसलैंड की कीमत 15 मिलियन पाउंड लगाई है.



आइसलैंड पर लिखे गए थे दो मशहूर नॉवेल

अपराध और थ्रिल के गठजोड़ पर आधारित नॉवेल लिखने के लिए मशहूर अगाथा ने इसी आइसलैंड पर अपने दो बेहद मशहूर नॉवेल एंड दैन देयर वर नन (And Then There Were None) और एविल अंडर दा सन (Evil Under the Sun) इसी आइसलैंड की पृष्ठभूमि पर लिखे थे. देखने में ये आइसलैंड डरावना नहीं लगता है, लेकिन अगाथा ने अपने नॉवेल में इसका जिक्र करते हुए पाठकों को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था. पहले उपन्यास यानी एंड दैन देयर वन नन में इसी आइसलैंड पर दस लोगों मौज मस्ती के लिए बुलाया जाता है और फिर एक-एक करके सब मारे जाते हैं.