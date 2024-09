पहली बार इतने गुस्से में दिखा क्यूट पांडा, महिला ज़ूकीपर को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, ज़मीन पर पटका, कर डाला बुरा हाल

पांडा (Panda) बेहद क्यूट जानवर होते हैं और इसी वजह से इनके वीडियो देखना लोग खूब पसंद करते हैं. इनकी हरकतें बिलकुल बच्चों जैसी होती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर पांडा के बेहद क्यूट वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी गुस्साए पांडा को देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों पांडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा है. वो इतना ज्यादा भड़का हुआ है कि उसने अपनी महिला केयरटेकर पर ही अटैक कर दिया.

वायरल वीडियो चीन के एक चिड़ियाघर का है. जिसमें पांडा का गुस्से वाला रूप दिख रहा है. ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस पांडा का नाम डिंगडिंग है, जिसका गुस्सा देखकर आप हैरान रह जाएंगे. वीडियो में पांडा चिड़ियाघर के महिला स्टाफ पर अटैक करते दिख रहा है. MustShareNews की एक रिपोर्ट के मुताबिक. साइथवेस्टर्न सिटी चॉन्गकिंग के जू की महिला ज़ूकीपर ने देखा कि पांडा एक प्रतिबिंधित रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है. उसे रोकने के लिए महिला ने मेटल के दरवाजों को बंद कर दिया. लेकिन, दरवाज़ा दोबारा खुल गया तो ज़ूकीपर फिर से उसे बंद करने लगी और पांडा इसी बात पर भड़क गया. महिला जैसे ही पीछे पलटी गुस्साए पांडा ने उसे खदेड़ लिया.

देखें Video:

A panda named Dingding at a zoo in Chongqing attacked a staff member.



Luckily she was OK. pic.twitter.com/p1ybhVgR1l