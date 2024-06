गले में विराट कोहली का पेंडेट पहने दिखी पाकिस्तानी लड़की, वायरल हो रही फोटो, फैंस ने क्रिकेटर को बताया ग्लोबल आइकन

किंग कोहली यानी विराट कोहली (Virat Kohli) देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों के फेवरेट क्रिकेटर हैं. पाकिस्तान (Pakistan) से उनकी एक फैन एक बार फिर चर्चा में आ गई है. एशिया कप 2023 के दौरान ऑनलाइन काफ़ी चर्चा में रहने वाली ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मोस्ट अवेटेड टी20 विश्व कप (T20 World Cup) मैच के लिए फिर से उभरी है. यह फैन विराट कोहली को लेकर अपना प्यार और समर्थन जता कर वायरल सनसनी बन गई थी. इस बार ये फीमेल फैन कोहली की तस्वीर वाली पेंडेंट पहने नजर आई.

विराट कोहली की तस्वीर और उनकी जर्सी नंबर 18 वाला पेंडेंट पहने इस महिला की तस्वीर वायरल हो रही है. इसके बाद इंडियन फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. फैंस कोहली को एक ग्लोबल आइकन बता रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, "कैमरामैन, फ़ोकस करो." वहीं दूसरे यूजर ने फीमेल फैन को वाइफ मटेरियल बताया.

वायरल पोस्ट यहां देखें:

Pakistani girl wearing Virat Kohli's pendant despite him being their biggest nightmare pic.twitter.com/PZCqjSWLr9