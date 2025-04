बिना वीजा-पासपोर्ट दुबई पहुंचने निकला शख्स, चुंबक-रस्सी का देसी जुगाड़ देख इंटरनेट रह गया हक्का-बक्का

Man Tries To Reach Dubai Without Visa And Passport: आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने हद ही पार कर दी है. दुनिया AI से कमाल कर रही है, लेकिन इस पाकिस्तानी कॉन्टेंट क्रिएटर की देसी कलाकारी ने तो इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है. वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो की शुरुआत होती है एक हवाई जहाज से, जो उड़ान भरने ही वाला होता है, तभी अचानक एक शख्स एंट्री करता है, जिसके हाथ में एक बड़ा चुंबक और लंबी रस्सी होती है. वह चुंबक को विमान के पीछे के पार्ट से जोड़ देता है और रस्सी को पकड़कर झूल जाता है, जैसे कोई मिशन पर निकला हो.

हाय रे पाकिस्तान... (Pakistani Funny Video)

जैसे ही प्लेन उड़ता है, पायलट को कुछ गड़बड़ महसूस होती है. वह दरवाजा खोलकर नीचे देखता है, तो नजारा देखकर हैरान रह जाता है. प्लेन के पिछले हिस्से से एक बड़ा सा चुंबक चिपका होता है, जिसके सहारे एक आदमी रस्सी से लटका हुआ होता है. पायलट उससे पूछता है, भाई तू ये क्या कर रहा है? इस पर आदमी जवाब देता है, मैं दुबई जाना चाहता हूं, लेकिन पासपोर्ट और वीजा नहीं है..इसलिए ये तरीका अपनाया. पायलट हैरानी से उसे समझाता है कि उसे एयरपोर्ट से टिकट लेकर फ्लाइट लेनी चाहिए थी. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन क्लिप की कॉमेडी और आइडिया ने लोगों का दिल जीत लिया है.

यहां देखें वीडियो

दुबई जाने के लिए किया भयंकर कारनामा (Pakistani viral video 2025)

इस इंस्टाग्राम रील को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं. कुछ यूजर्स ने कहा, भाई का जुगाड़ देखकर तो एलन मस्क भी शरमा जाए. वहीं किसी ने लिखा, इस दिमाग को नोबेल मिलना चाहिए. यह वीडियो सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की ताकत और क्रिएटिविटी का ताजा उदाहरण भी है. कंटेंट क्रिएटर्स अब सिर्फ कैमरा और एक्टिंग से नहीं, बल्कि अनोखे आइडिया से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @sam_andreas03 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, क्या और पाकिस्तानी कॉन्टेटं चाहिए. इसके साथ ही वीडियो पर नोट भी लिखा है...मैं अकेला क्यों देखूं.

