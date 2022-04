उल्लू 'मियां' का ये अंदाज आपको मुस्कुराने पर कर देगा मजबूर

यहां देखें वीडियो

इस वीडियो को ट्विटर पर 'Buitengebieden' नाम के एक हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि, 'हैप्पी आउल' यानी खुशनुमा उल्लू. इस वीडियो में ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा यह उल्लू टब में पानी पीता दिख रहा है और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है. जब उल्लू ऊपर की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि वो काफी खुश है. उल्लू का यही अंदाज लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है. उल्लू के इस अंदाज को देखकर लोग अचंभे में पड़ गए हैं. कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा, हैप्पी बेबी तो कुछ ने इसे बेहद शानदार क्लिप बताया. एक यूजर ने लिखा, 'Awww....this is so cute!'वहीं एक अन्य यूजर ने 'Love this! Thanks for posting!' लिखा.

24 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं, 8 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को रिट्वीट कर चुके हैं और वीडियो पर 55 हजार से ज्यादा लाइक्स है. सभी को उल्लू का यह वीडियो बेहद पसंद आ रहा है. बीते दिनों भी उल्लू का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री रोटेट कर रहा था.

