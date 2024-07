ऑटो ड्राइवर परेशान करते थे... महिला ने शेयर किया अपना बुरा अनुभव, बताया क्यों बेंगलुरु से नौकरी छोड़ आना पड़ा गुरुग्राम

बेंगलुरु में उत्तर भारतीय होने के नाते अपने साथ हुए भेदभाव के बारे में एक महिला की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक्स पर @shaaninani के नाम से मशहूर महिला ने भारत की सिलिकॉन वैली में 1.5 साल तक रहने के दौरान झेली कठिनाइयों को याद किया. पोस्ट की एक श्रृंखला में, उसने दावा किया कि ऑटो चालकों ने उससे यह सवाल पूछकर उसे परेशान किया कि जब वह उत्तर की रहने वाली थी तो वह बेंगलुरु क्यों आई थी. जब वह हिंदी या अंग्रेजी में बात करती थी तो वे उसे न समझने का नाटक भी करते थे. उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा, "मैं अपने आस-पास की नकारात्मकता से इतनी घिर गई थी." उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कठिनाइयों के कारण उन्होंने गुरुग्राम जाने का फैसला किया.

एक्स यूजर ने लिखा, "मैं बेंगलुरु में डेढ़ साल से काम कर रही थी. पंजाब में शादी हुई, मैंने पूरे एक साल तक चूड़ा पहना क्योंकि यह मेरी परंपरा का हिस्सा है. यह स्पष्ट था कि मैं उत्तर भारत से थी. ऑटो में यात्रा करना कितना कष्टकारी था फ्लैट से ऑफिस और वापसी तक स्थानीय ऑटो चालकों का इस बात पर बातचीत करने की हिम्मत कि जब मैं उत्तर की थी तो मैं बेंगलुरु में क्यों थी, अगर मैं कन्नड़ सीख रही थी, यह पूछना कि क्या मुझे मौसम के अलावा कुछ पसंद है, और अधिक पैसे. नई-नई शादी हुई थी और जब मैं हिन्दी/इंग्लिश में बात करती थी तो एक भी शब्द न समझने का नाटक करते थे, वहां स्थानीय भीड़ के साथ मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा.''

I was working in Bangalore for 1.5 years. Married in Punjab, I wore chooda for the entire 1 year as it is a part of my tradition. It was clearly evident I was from North India.



What a harassment it was to commute in auto from flat to office and back. The audacity of local auto…