कनाडा में कैफे पर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा

मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है, इस बारे में वे खुलासा नहीं कर सकते हैं.

मुंबई पुलिस ने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है. कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे 'कैप्स कैफे' पर दूसरी बार गोलीबारी के बाद मुंबई पुलिस ने यह कदम उठाया है. हालांकि कपिल शर्मा को कितनी सुरक्षा दी गई है. इस बारे में पुलिस अधिकारी खुलासा करने के लिए तैयार नहीं हैं. 

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई है, इस बारे में वे जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते हैं.  साथ ही उन्‍होंने कहा कि कपिल शर्मा को इससे कोई परेशानी न हो, पुलिस ऐसी हर चीज कर रही है. 

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित'कैप्स कैफे' पर दूसरी बार गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसमें उसने कहा था कि अभिनेता सलमान खान को कपिल शर्मा के रेस्‍टोरेंट के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया था. इस कारण से निशाना बनाया गया. 

कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार गोलीबारी की गई, जिसमें कम से कम 25 गोलियां चलीं और खिड़कियां के शीशे टूट गए. हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में गोलीबारी की जिम्मेदारी ली. ढिल्‍लों पंजाब पुलिस और एनआईए का वांटेड है. 

