नन्ही बच्ची की प्रार्थना ने जीता दिल, अनुराग ठाकुर भी हुए मुरीद

Little girl prayer viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्ही स्कूली बच्ची का वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. यूनिफॉर्म पहने, आलथी-पालथी मारकर बैठी यह बच्ची हाथ जोड़कर पूरे भाव से गा रही है...इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना. हर शब्द के साथ उसके हाव-भाव और आंखों में दिखती सच्ची श्रद्धा ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.

अनुराग ठाकुर ने भी किया शेयर वीडियो (Anurag Thakur viral post)

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर इस मासूमियत भरे अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर दिया. कैप्शन में उन्होंने सिर्फ एक हार्ट इमोजी डालकर अपनी भावना जाहिर कर दी. वीडियो में पीछे बैठी एक और बच्ची भी उसे कॉपी करती नजर आ रही है, जिसकी अदाएं भी दर्शकों को खूब भा रही हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बौछार (Itni Shakti Humein Dena Data song)

वीडियो को अब तक 5.22 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 82 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने प्यार और तारीफों की झड़ी लगा दी है. एक यूजर ने लिखा, सुनकर स्कूल की याद आ गई. दूसरे ने लिखा, क्यूटनेस ओवरलोड. किसी ने कहा, इतनी प्यारी भक्ति हो तो भगवान भी पिघल जाए. वहीं एक यूजर ने रिएक्ट किया, विकसित भारत का छोटा सा दर्शन.

स्कूल असेंबली की याद (emotional school assembly song)

इतनी शक्ति हमें देना दाता...गाना ज्यादातर स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली में गाया जाता है. यह गीत सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन में नेक रास्ते पर चलने, धैर्य और सच्चाई बनाए रखने की प्रेरणा देता है. यही वजह है कि यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी छू रहा है.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!