बाथरूम के अंदर से आ रही थी हवा, लड़की ने मिरर हटाया तो पहुंच गई 'रहस्यमयी घर' के अंदर - देखें Video

न्यूयॉर्क (New York) शहर की एक महिला ने अपने घर के अंदर एक आश्चर्यजनक खोज की - उसने अपने बाथरूम के शीशे के पीछे एक पूरा अपार्टमेंट (Woman Finds An Entire Apartment Behind Her Bathroom Mirror) देखा. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार सामंथा हार्टसो ने टिकटॉक वीडियो की एक श्रृंखला में अपनी खोज का दस्तावेजीकरण किया है जो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर बड़े पैमाने पर वायरल (Viral Video) हो गया है.