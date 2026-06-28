विज्ञापन
विशेष लिंक

'मुझे लगा यही पहनना है'... सूट-बूट में ही स्विमिंग पूल में कूद पड़े मेयर, VIDEO हुआ वायरल

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी बिजनेस सूट पहनकर स्विमिंग पूल में कूद गए. ड्रेस कोड उल्लंघन पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो लोगों को खूब पंसद आ रहा है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
'मुझे लगा यही पहनना है'... सूट-बूट में ही स्विमिंग पूल में कूद पड़े मेयर, VIDEO हुआ वायरल
सूट पहनकर स्विमिंग पूल में कूद गए मेयर जोहरान ममदानी
X..सोशल मीडिया

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, शहर में आउटडोर स्विमिंग पूल सीजन की शुरुआत के मौके पर मेयर सीधे अपने बिजनेस सूट में ही पूल में कूद गए. उनका यह अंदाज लोगों को जितना मजेदार लगा, उतना ही चर्चा में भी आ गया. मेयर की वायरल वीडियो पर लोग माजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं.

मेयर जोहरान ममदानी ने तोड़े पूल के नियम

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने मैनहट्टन बरो प्रेसिडेंट और पार्क्स कमिश्नर के साथ पूल में छलांग लगाई. हालांकि बाद में पता चला कि उन्होंने पूल का ड्रेस कोड तोड़ दिया, क्योंकि नियमों के मुताबिक पुरुषों को स्विमिंग ट्रंक पहनकर ही पूल में उतरना चाहिए.

मजाकिया अंदाज में दिया जवाब

ड्रेस कोड को लेकर सवाल उठने के बाद मेयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक नया वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने हंसते हुए कहा कि जब लोगों ने कहा कि सूट पहनकर आना, तो मैंने वही समझ लिया. इसके बाद वह फिर से सूट पहनकर ही पूल में कूदते नजर आए. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

पहले भी कर चुके हैं ऐसा कारनामा

यह पहली बार नहीं है जब ममदानी सूट पहनकर पानी में उतरे हों. पिछले साल मेयर चुनाव प्रचार के दौरान भी वह बिजनेस सूट पहनकर समुद्र में आयोजित 'पोलर बेयर प्लंज' में शामिल हुए थे. उस समय उन्होंने किराया कम करने के अपने चुनावी वादे को भी मजेदार अंदाज में लोगों के सामने रखा था.

वीडियो पर लोग जमकर कर रहे कमेंट

सोशल मीडिया पर लोग मेयर के इस अनोखे अंदाज की खूब चर्चा कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा,"You're the best New York mayor, nothing like violation of dress code, the two previous mayor didn't attend summer tradition." कई यूजर्स ने इसे मजेदार बताया, जबकि कुछ ने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए. 

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

यह भी पढ़ें: स्पेन में आज भी वायरल हो रहा भारत का गिल्ली-डंडा, सोशल मीडिया लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

यह भी पढ़ें: ईमानदारी की मिसाल! होटल कर्मचारी ने लौटाए 40 लाख के सोने के गहने, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ

यह भी पढ़ें: ऑफिस का AC खराब हो गया, Gen Z कर्मचारी चले गए कैफे, HR को बोला- AC ठीक होने के बाद वापस आएंगे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zohran Mamdani, Nyc Pool, Swimsuit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com