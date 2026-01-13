भारत में अब डॉक्टर बनना बेहद मुश्किल! MBBS की छात्रा ने ऐसा क्यों कहा

MBBS Student Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट बताने वाली एक छात्रा NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को रियलिटी चेक दे रही है. वह साफ शब्दों में कहती है कि भारत में डॉक्टर बनना सिर्फ सपना देखने से नहीं होता, इसके लिए पैसा और दिमाग दोनों चाहिए. वीडियो में वह कहती है कि अगर NEET में टॉप रैंक नहीं आई तो सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है और प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है कि हर परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता.

इस MBBS छात्रा का वायरल वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है।



उसने साफ कहा कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए या तो NEET में बहुत टॉप रैंक लानी पड़ती है, ताकि सरकारी मेडिकल कॉलेज मिले, या फिर प्राइवेट कॉलेज की भारी फीस भरने के लिए परिवार के पास खूब पैसा होना चाहिए।



उसका मैसेज… pic.twitter.com/izYZvy8jzR — JIMMY (@Jimmyy__02) January 12, 2026

NEET और मेडिकल पढ़ाई की कड़वी सच्चाई (Reality of NEET and medical education)

छात्रा का कहना है कि NEET की तैयारी लंबी, थकाने वाली और महंगी होती है. कोचिंग, किताबें, ड्रॉप ईयर और फिर कॉलेज की फीस, सब मिलाकर यह सफर कई बार बीच में ही टूट जाता है. उसका मैसेज सीधा है, अगर आर्थिक हालत मजबूत नहीं है और पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है, तो सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना पालना खुद को धोखा देने जैसा हो सकता है.

सोशल मीडिया पर क्यों छाया वीडियो (doctor banne ka sapna)

@Jimmyy__02 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस एक मिनट 12 सेकंड के वीडियो को अब तक खूब देखा और लाइक किया जा रहा है. यही नहीं लोग कमेंट में अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं. कई लोग इसे कड़वा सच बता रहे हैं, तो कई इसे हिम्मत तोड़ने वाला मैसेज भी कह रहे हैं. हर साल लाखों छात्र NEET की तैयारी शुरू करते हैं. यह वीडियो उन्हें सपना देखने से पहले सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे इस दौड़ के लिए सच में तैयार हैं.

