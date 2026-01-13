विज्ञापन
भारत में अब डॉक्टर बनना बेहद मुश्किल! MBBS की छात्रा ने ऐसा क्यों कहा

डॉक्टर बनने का सपना हर दूसरे छात्र की आंखों में होता है, लेकिन क्या सबके पास उस सपने को पूरा करने की तैयारी भी होती है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा MBBS की एक छात्रा का वीडियो यही सवाल उठा रहा है और लोग चुपचाप खुद से जवाब भी ढूंढ रहे हैं.

NEET से पहले सोच लो, छात्रा की सलाह ने झकझोरा सिस्टम

MBBS Student Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट बताने वाली एक छात्रा NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को रियलिटी चेक दे रही है. वह साफ शब्दों में कहती है कि भारत में डॉक्टर बनना सिर्फ सपना देखने से नहीं होता, इसके लिए पैसा और दिमाग दोनों चाहिए. वीडियो में वह कहती है कि अगर NEET में टॉप रैंक नहीं आई तो सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है और प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है कि हर परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता.

NEET और मेडिकल पढ़ाई की कड़वी सच्चाई (Reality of NEET and medical education)

छात्रा का कहना है कि NEET की तैयारी लंबी, थकाने वाली और महंगी होती है. कोचिंग, किताबें, ड्रॉप ईयर और फिर कॉलेज की फीस, सब मिलाकर यह सफर कई बार बीच में ही टूट जाता है. उसका मैसेज सीधा है, अगर आर्थिक हालत मजबूत नहीं है और पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है, तो सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना पालना खुद को धोखा देने जैसा हो सकता है.

सोशल मीडिया पर क्यों छाया वीडियो (doctor banne ka sapna)

@Jimmyy__02 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस एक मिनट 12 सेकंड के वीडियो को अब तक खूब देखा और लाइक किया जा रहा है. यही नहीं लोग कमेंट में अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं. कई लोग इसे कड़वा सच बता रहे हैं, तो कई इसे हिम्मत तोड़ने वाला मैसेज भी कह रहे हैं. हर साल लाखों छात्र NEET की तैयारी शुरू करते हैं. यह वीडियो उन्हें सपना देखने से पहले सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे इस दौड़ के लिए सच में तैयार हैं.

