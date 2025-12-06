छात्रों को बड़ी राहत, नए कॉलेजों के लिए सरकार ने तय की PG मेडिकल फीस

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के पांच नए मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट कोर्स की सालाना फीस तय कर दी है. सरकार ने सरकारी कन्वीनर (convenor), सेल्फ-फाइनेंसिंग और NRI कोटा सीटों के लिए क्रम से 30,000 रुपये, 9 लाख रुपये और 29 लाख रुपये तय किए हैं. बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए पांच नए कॉलेजों में चार सब्जेक्ट में कुल 60 PG सीटों की अनुमति दी है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा PG कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कन्वीनर कोटा के लिए 4.96 लाख रुपये लिए जाते हैं, मैनेजमेंट कोटा के लिए 9.93 लाख रुपये और NRI कोटा के लिए 57.50 लाख रुपये है. नया फीस स्ट्रक्चर सरकारी स्टूडेंट्स को काफी राहत देगा.

किस कॉलेज को मिली कितनी सीट

60 PG सीटों में से राजामहेंद्रवरम और नंदयाला में 16-16, विजयनगरम और मछलीपट्टनम में 12-12, और एलुरु मेडिकल कॉलेज में चार सीटें शामिल हैं. यहां मौजूदा 2025-26 एकेडमिक ईयर से PG एडमिशन शुरू होने वाले हैं.

स्टेट कोटे के तहत आती है 50% सीटें

NMC के नियमों के मुताबिक, 50% सीटें ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाती हैं. जबकि बाकी स्टेट कोटे के तहत हैं. राज्य सरकार की 2017 की पॉलिसी के तहत, स्टेट कोटे की सीटों को 50% कन्वीनर कोटा, 35% मैनेजमेंट कोटा और 15% NRI कोटा में बांटा गया है.

हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट के लिए 4 चार सीटें मंज़ूर की गई हैं. ऐसे में हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ़ दो सीटें ही स्टेट कोटे के तहत आती हैं. ऐसे में NRI एडमिशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है.