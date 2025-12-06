विज्ञापन

छात्रों को बड़ी राहत, नए कॉलेजों के लिए सरकार ने तय की PG मेडिकल फीस

NMC के नियमों के मुताबिक, 50% सीटें ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाती हैं. जबकि बाकी स्टेट कोटे के तहत हैं. राज्य सरकार की 2017 की पॉलिसी के तहत, स्टेट कोटे की सीटों को 50% कन्वीनर कोटा, 35% मैनेजमेंट कोटा और 15% NRI कोटा में बांटा गया है.

Read Time: 2 mins
Share
छात्रों को बड़ी राहत, नए कॉलेजों के लिए सरकार ने तय की PG मेडिकल फीस
NMC ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए 5 नए कॉलेजों में चार सब्जेक्ट में कुल 60 PG सीटों की अनुमति दी है. 
विजयवाड़ा:

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के पांच नए मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट कोर्स की सालाना फीस तय कर दी है. सरकार ने सरकारी कन्वीनर (convenor), सेल्फ-फाइनेंसिंग और NRI कोटा सीटों के लिए क्रम से 30,000 रुपये, 9 लाख रुपये और 29 लाख रुपये तय किए हैं. बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए पांच नए कॉलेजों में चार सब्जेक्ट में कुल 60 PG सीटों की अनुमति दी है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा PG कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कन्वीनर कोटा के लिए 4.96 लाख रुपये लिए जाते हैं, मैनेजमेंट कोटा के लिए 9.93 लाख रुपये और NRI कोटा के लिए 57.50 लाख रुपये है. नया फीस स्ट्रक्चर सरकारी स्टूडेंट्स को काफी राहत देगा.

किस कॉलेज को मिली कितनी सीट 

60 PG सीटों में से राजामहेंद्रवरम और नंदयाला में 16-16, विजयनगरम और मछलीपट्टनम में 12-12, और एलुरु मेडिकल कॉलेज में चार सीटें शामिल हैं. यहां मौजूदा 2025-26 एकेडमिक ईयर से PG एडमिशन शुरू होने वाले हैं.

स्टेट कोटे के तहत आती है 50% सीटें

NMC के नियमों के मुताबिक, 50% सीटें ऑल इंडिया कोटे के तहत भरी जाती हैं. जबकि बाकी स्टेट कोटे के तहत हैं. राज्य सरकार की 2017 की पॉलिसी के तहत, स्टेट कोटे की सीटों को 50% कन्वीनर कोटा, 35% मैनेजमेंट कोटा और 15% NRI कोटा में बांटा गया है.

हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट के लिए 4 चार सीटें मंज़ूर की गई हैं. ऐसे में हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ़ दो सीटें ही स्टेट कोटे के तहत आती हैं. ऐसे में NRI एडमिशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PG Medical Fees, PG Medical Fees New Colleges, Andhra Pradesh PG Medical Fees
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com