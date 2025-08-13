इन देशों में भारत के मुकाबले आधे दाम पर हो जाता है MBBS, ऐसे एडमिशन ले सकते हैं आप

MBBS Course ke liye Best Foreign country: भारत के छात्र विदेशों में पढ़ने का सपना देखते हैं. लेकिन कुछ कोर्सेसे ऐसे होते हैं, जो भारत के मुकाबले ज्यादा सस्ते हैं. हम बात कर रहे हैं मेडिकल कोर्सेस की, भारत में एमबीबीएसस की सीट पाने के लिए या नीट परीक्षा अच्छे नंबर लाने होंगे जिसके बाद आपको कोई सस्ता और अच्छा कॉलेज मिलेगा. लेकिन भारत में इतनी एमबीबीएस की सीटें नहीं है जहां पर सभी स्टूडेंट्स सस्ते में MBBS का कोर्से कर सके. ऐसे में उनके पास प्राइवेट का ऑप्शन होता है, लेकिन प्राइवेट से एमबीबीएस कोर्स करना काफी महंगा होता है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास विदेश जाने का अच्छा ऑप्शन है.

कुछ देशों के मेडिकल कॉलेज काफी फेमस है, जहां इंडियन की संख्या ज्यादा है. भारत से सस्ता मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कई देश हैं, जिनमें रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, चीन और बांग्लादेश शामिल है. इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी कम होता है.

विदेश में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया

एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB)विषयों में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए.

NEET क्वालीफाई करना जरूरी है, भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जैसे NEET अनिवार्य है, वैसे ही विदेश में भी अधिकांश कॉलेजों में एडमिशन के लिए NEET परीक्षा में पास होना जरूरी है.

कुछ देशों और कॉलेजों में NEET के अलावा अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा (जैसे अमेरिका में MCAT) भी ली जाती है.

आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, पासपोर्ट आकार के फोटो और अन्य डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.

विदेश से MBBS करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) पास करना होगा.

दुनिया के 10 सस्ते और अच्छे मेडिकल कॉलेज

कॉलेजों की फीस और रैंकिंग समय-समय पर बदलते रहती है.

ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (Omsk State Medical University) (रूस) क्रिमिया फेडरल यूनिवर्सिटी (Crimea Federal University) (रूस) इज़ेव्स्क स्टेट मेडिकल एकेडमी (Izhevsk State Medical Academy) (रूस) कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (Kazan State Medical University) (रूस) फर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी (Far Eastern Federal University) (रूस) कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी (Kazan Federal University) (रूस) इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी (International Medical University) (किर्गिस्तान) कराकल्पक स्टेट मेडिकल इंस्टिट्यूट (Karakalpak State Medical Institute) (उज़्बेकिस्तान) त्बिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (Tbilisi State Medical University) (जॉर्जिया) हेबेई यूनाइटेड यूनिवर्सिटी (Hebei United University) (चीन)

