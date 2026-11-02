नागालैंड में गरीब किसान का भरोसा नहीं तोड़ता ग्राहक, बिना दुकानदार की दुकान पर खुद देकर जाता है पैसा

VIRAL POST: क्या कोई ऐसी दुकान हो सकती है जहां न तो कोई सामान बेचने वाला हो और न ही चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हो? शायद देश के बाकी हिस्सों में ऐसा सोचना भी मुश्किल है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में यह हकीकत है. नागालैंड के पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने सोशल मीडिया पर इन अनोखी 'ऑनेस्टी शॉप्स' (ईमानदारी की दुकानों) की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. यह दुकानें किसी आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपसी भरोसे और ईमानदारी की नींव पर चल रही हैं.

कैसे काम करता है यह अनोखा बाजार?

पहाड़ी रास्तों के किनारे बनी इन छोटी-छोटी दुकानों या स्टालों पर ताजी सब्जियां, मौसमी फल, घर के बने अचार और जूस करीने से सजाकर रख दिए जाते हैं. हर सामान के साथ उसकी कीमत लिखी होती है. ग्राहक वहां रुकते हैं, अपनी पसंद का सामान उठाते हैं, लिखी हुई कीमत देखते हैं और पास में रखे गल्ले (कैश बॉक्स) में पैसे डाल देते हैं. कमाल की बात यह है कि बदलते वक्त के साथ अब यहां ऑनलाइन भुगतान के लिए यूपीआई (UPI) क्यूआर कोड भी लगे हुए हैं.

खेत में किसान, दुकान पर सिर्फ भरोसा

दरअसल, इन दुकानों को चलाने वाले स्थानीय किसान हैं. वे सुबह-सुबह अपने खेतों का ताजा उत्पाद यहां रख देते हैं और खुद खेतों में काम करने या अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं. उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनकी गैरमौजूदगी में भी कोई उनका हक नहीं मारेगा. नागालैंड के पफुत्सेरो इलाके में महिला किसान ऐसी करीब 20 दुकानें संभाल रही हैं.



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व्यापार सिर्फ लेन-देन नहीं, संस्कृति है

मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने बिल्कुल सही बात कही है कि व्यापार सिर्फ पैसों के लेन-देन का नाम नहीं है. यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम रोजमर्रा की आम जिंदगी में एक-दूसरे के प्रति कितने ईमानदार हैं. यह दुकानें नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और वहां के लोगों के ऊंचे नैतिक मूल्यों का जीता-जागता सबूत हैं.



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