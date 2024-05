चिकन तलने वाले नेट से नाली की सफाई, वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट ने खोला राज

दिनभर ऑफिस में बिजी रहने वालों के बीच अब बाहर खाना खाने का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है और जिस तेजी से ये कल्चर बढ़ रहा है, उसी तेजी से ऐसे वीडियो भी सामने आने लगे हैं, जिसमें अनहाइजीनिक तरीके से खाना पकते देखा जा सकता है. मुंबई के रेस्टोरेंट का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चिकन तलने वाले झारे से होटल का कर्मचारी ड्रेन साफ करता नजर आ रहा है. ये वीडियो वायरल हुआ तो खुद रेस्टोरेंट के मालिक को सफाई देने सामने आने पड़ा और असल बात बतानी पड़ी.

यहां देखें वीडियो

#MUMBAI | There is a hotel called ISTANBUL DARBAR near Kalpana Theater on Kurla West LBS Road, Mumbai, which is said to serve delicious food. Be careful if you eat something fried. Know the truth behind it.⤵️#viral #Viralvideo pic.twitter.com/1XOfGb3PaP