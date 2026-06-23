इतने बड़े एयरपोर्ट पर पेन नहीं... वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर छेड़ी बहस, पोस्ट वायरल

मुंबई एयरपोर्ट का एक छोटा सा नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, एक ट्रैवल ब्लॉगर ने एयरपोर्ट के फॉर्म भरने वाले काउंटर पर एक पेन की रिफिल को रस्सी से बंधा हुआ देखा. इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स @travelwithsamalvlogs पर शेयर किया है. अब वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

पेन की रिफिल को मिली Z प्लस सिक्योरिटी

जानकारी के अनुसार, ट्रैवल ब्लॉगर दीपक समल ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में मजाकिया अंदाज में कहा कि मुंबई के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक पेन की रिफिल को इतनी सुरक्षा दी गई है, जैसे उसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हो. वीडियो में वह फॉर्म भरने वाले काउंटर पर एक छोटी डोरी से बंधी रिफिल दिखाते हुए सवाल उठाते हैं कि पहली बार भारत आने वाले विदेशी यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

एयरपोर्ट की व्यवस्था पर उठाए सवाल

साथ ही, ब्लॉगर ने कहा कि इतने बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नोर्मल पेन तक उपलब्ध नहीं था. उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपना पेन वहीं छोड़ना पड़ा ताकि दूसरे यात्री भी उसका इस्तेमाल कर सकें. उनके अनुसार, मुद्दा सिर्फ एक पेन का नहीं बल्कि उन छोटी-छोटी बातों का है जो किसी देश की छवि बनाती हैं.

मुंबई एयरपोर्ट ने दिया जवाब

वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन ने जवाब दिया. एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है. डोरी से बंधे पैन के रिफिल को हटा दिया गया है. भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं.

लोगों सोशल मीडिया पर किए कमेंट

इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि बड़ी-बड़ी सुविधाओं के साथ छोटी-छोटी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. एक यूजर ने लिखा,"That means you need to carry your OWN PEN." वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा,"They take it and dnt return back... ये वाला भी गायब हो चुका होगा. वहीं कई लोगों ने एयरपोर्ट का बचाव करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में भी पेन को इसी तरह बांधकर रखा जाता है ताकि वह खो न जाए या कोई गलती से उसे साथ न ले जाए.

ये भी पढ़ें: 'Right Talent, Wrong Platform'... उंगली पर फुटबॉल घुमाता नजर आया शख्स, वीडियो वायरल

ये भी पढ़ें: 10 रुपये की फ्रूटी में हुई फोन की डील, जूस के बदले लौटाया फोन, वीडियो वायरल

ये भी पढ़ें: गाय की गर्दन में फंस गया प्लास्टिक का ड्रम, रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया