मुंबई आ रहा है आपके पास... किचन में खाना बनाते हुए मां ने हूबहू गा दिया A.R. Rahman का फेमस गाना, बेटे ने कर दिया वायरल

कहते हैं मां सब कुछ कर सकती है और ये कई मायनों में सच भी साबित होता है. जिन लोगों को लगता है कि मां सिर्फ किचन में खाना ही बनाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किचन में खाना बनाती हुई मां बेहद ही सुरीले तरीके से गा रही है. जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है.



वायरल हुए इस वीडियो में, एक मां अपनी किचन में खाना बनाती हुई दिख रही है. तभी उनका बेटा आता है और उसके बाद मां बहुत ही सुंदर गाना गाने लगती है. बता दें, उनका बेटा अपने फोन में फिल्म 'Guru' का फेमस गाना "Tere Bina" का वीडियो चलाता हुआ आता है, जिसके बाद मां वीडियो में चल रहे गाने से बोल से बोल मिलाती है और सुरीले ढंग से गाती है. बता दें, ये गाना A.R. Rahman का है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना- माना नाम है, ऐसे में इनके गाने बिल्कुल सही तरीके से गाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है.



बेटे ने कहा - मेरी मां बिल्कुल ओरिजनल गाने की तरह गाती है. बेटे ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, 'Watch my mother sings it exactly like original' यानी 'देखिए मेरी मां बिल्कुल ओरिजनल गाने की तरह गाती है'.



बता दें, वीडियो में मां एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि वह गाना गाने की काफी शौकीन हैं. बता दें, वीडियो को अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं. बता दें, अब तक वीडियो पर 7 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ गए हैं.

देखें Video:



एक यूजर ने लिखा, वीडियो को देखकर यकीन नहीं हो रहा है, कोई खाना बनाते हुई इतना सुंदर कैसे गा सकता है, एक अन्य ने लिखा, कि मुंबई बैग पैक कर रहा है, क्योंकि वो आंटी के पास आ रहा है. इसी के साथ कुछ यूजर्स ने कहा है कि आंटी को ऑटोट्यून की जरूरत नहीं है.



पेशे से डॉक्टर है महिला



जिस महिला की गाने गाते हुए वीडियो वायरल हो रही है, वह पेशे से डॉक्टर है और शुरुआत से ही उन्हें गाने का काफी शौक है. उनका बेटा उनके लिए कई वीडियो बनाता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल होती है. यही नहीं उनके बेटे को भी गाने का काफी शौक है.