जाको राखे साइयां, मार सके न कोय... टक्कर लगी गिर गए मम्मी-पापा, लेकिन बच्चे को लेकर चलती रही बाइक, फिर हुआ ऐसा चमत्कार

जाको राखे साइयां, मार सके न कोय... ये कहावत तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी. जिसका अर्थ है अगर आप पर भगवान की कृपा है, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सोशल मीडिया पर इसी कहावत को सच करने वाला एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप नि:शब्द रह जाएंगे. इस वीडियो में एक रोड एक्सीडेंट दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो हुआ वो देखकर आपको यकीन नहीं होगा. जिसे देखकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि ये तो चमत्कार है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बीच सड़क पर कार से रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहा है. तभी एक तेज़ रफ्तार बाइक उधर से गुज़रती है, जिसपर पति-पत्नी और एक बच्चा सवार होता है. बाइक को बगल से जा रही एक गाड़ी से टक्कर लगती है और संतुलन बिगड़ने की वजह से पति-पत्नी दोनों बाइक से बुरी तरह से गिर जाते हैं. लेकिन बच्चा बाइक से नहीं गिरता और चलती बाइक बच्चे को लेकर आगे निकल जाती है. फिर काफी दूर जाकर बाइक एक डिवाइडर से टकरा जाती है. डिवाइडर से टकराते ही बच्चा बाइक से उछलकर साइड में गिर जाता है. बच्चा सड़क के किनारे लगे छोटे-छोटे पौधों पर गिर जाता है, जिससे उसे कोई छोट भी नहीं आती. ये देखते ही वहां से गुजर रहे लोग बच्चे को उठाने के लिए आ जाते है और देखते हैं कि बच्चा तो बिलकुल सही सलामत है.

देखें Video:

Mother & Father both fell from the bike but bike went ahead with baby around 500 mts and dropped the baby safely in the bushes of the road Divider

😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/9RnOTfiqTb