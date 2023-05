मां ने रोते हुए कहा नहीं जाना ऑफिस, 2 साल के बच्चे ने इस तरह किया Motivate, कहा- ऑफिस तो जाना पड़ता है

मां को संभालते नजर आया 2 साल का बच्चा, इस तरह दिलाया दिलासा

Toddler Motivating His Mother To Go To Office: वीकएंड पर मस्ती के बाद अगले दिन काम पर जाने के नाम से आधे से ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं. जहां हफ्ते की शुरुआत हेल्दी मूड से होनी चाहिए, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो थका-थका महसूस करते हैं और सोचते हैं कि मंडे भी ऑफ ले लूं, पर मजबूरी है ऑफिस जाना होगा, नहीं तो बॉस की डांट पड़ सकती है. यूं तो छुट्टियों के बाद ऑफिस जाने में बड़ा अजीब लगता है और हर कोई सोचता है कि आज भी छुट्टी होती तो अच्छा होता है. ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा अपनी मां को ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करता नजर आ रहा है.