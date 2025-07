पीछे से आकर शख्स को गले लगा बैठा नन्हा हाथी, वीडियो देख पिघल जाएगा दिल

Baby elephant hugs human viral video: सोशल मीडिया पर जानवरों की मासूमियत अक्सर दिल जीत लेती है और इस बार एक नन्हा हाथी इंटरनेट पर छाया हुआ है. वायरल हो रहे एक वीडियो में हाथी का बच्चा दो लोगों के पीछे से चुपचाप आता है और अपनी सूंड से उन्हें छूकर अचानक गले लगा लेता है. यह नज़ारा इतना प्यारा है कि देखने वालों की मुस्कान खुद-ब-खुद चेहरे पर आ जाती है.

बेबी एलिफेंट ने शख्स को लगाया गले (Baby elephant ne kiya hug)

वीडियो को X (पहले ट्विटर) पर @amazingnature अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें एक मैदान में बैठे एक शख्स और महिला के पास चुपके से एक नन्हा हाथी आता है. वह पहले अपनी सूंड से उन्हें छूता है और फिर प्यार से आदमी के कंधों पर अपने दोनों अगले पैर रखकर उसे जोर से गले लगा लेता है. बिना इस बात का अहसास किए कि उसका वज़न कितना भारी है.

यहां देखें वीडियो

baby elephants think humans are so cute and want to hug us 🤣🤣 pic.twitter.com/QcDrHy0EV0