सुबह देर तक सो रही थी बेटियां, उठाने के लिए मां ने लगाया ऐसा दिमाग, घरवाले क्या पड़ोसियों के भी उड़ गए होश

Neend Se Uthaane Ka Mummy Ka Tareeka: सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए किसी ‘मिशन इम्पॉसिबल' से कम नहीं होता। चाहे अलार्म पांच बार बजे या मम्मी का प्यार भरा गुस्सा बरसे—नींद तो जैसे जिद पर अड़ी रहती है। अब एक ऐसी ही मम्मी ने जब अपनी बेटियों को रोजाना देर से उठते देखा, तो उसने कुछ ऐसा किया कि पूरा इंटरनेट हंस-हंसकर लोटपोट हो गया।

'बैंड-बाजा' से खुली बेटियों की नींद (Mummy Ne Betiyo Ko Uthaane Ke Liya Bulaya Band Baja)

वीडियो में देखा जा सकता है कि मम्मी अपनी बेटियों को जगाने के लिए बैंड-बाजे वालों को बुला लेती हैं, जैसे ही बैंड वाले कमरे में पहुंचते हैं, ढोल-नगाड़ों और ट्रंपेट की आवाज़ गूंज उठती है. बेटियां चौंककर उठती हैं...पहले तो कुछ समझ नहीं पातीं, फिर मुस्कुराते हुए एक-दूसरे को देखने लगती हैं. कमरे में माहौल ऐसा बन जाता है कि देखने वाला कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा.

The mother called a band to wake up the kids who were sleeping late in the morning. pic.twitter.com/U3b1A67oju — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 25, 2025

इंटरनेट पर छाया मम्मी का जुगाड़ (Mummy Calls Band Baja To Wake Up Her Daughter)

वीडियो को इंस्टाग्राम पर लाखों लोग देख चुके हैं. कई लोगों ने मजाक में लिखा, 'अब अगली बार मम्मी को ये आइडिया मत दिखाना, वरना घर में भी बैंड बज जाएगा.' दूसरे ने कहा, 'ये तो देसी 'अलार्म सिस्टम' निकला.' इस वीडियो को 'मदर ऑफ द ईयर' का टैग भी मिल गया है, और 6.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ इसके फेम को साफ बयां कर रहे हैं.

बच्चों की लेट-उठने की आदत पर वार (desi parenting style)

आजकल ज़्यादातर बच्चे रातभर फोन या पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं और सुबह उठना किसी टास्क जैसा लगता है. ऐसे में ये मम्मी का अनोखा तरीका एक मजेदार मिसाल बन गया कि थोड़ा सा ह्यूमर भी घर की सुबह को यादगार बना सकता है.

