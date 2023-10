क्या आपने देखा 182 साल पुराना मोमबत्ती बुझाने वाला डिवाइस, वीडियो देख लोगों के मुंह से निकाला- वाह

मोमबत्ती बुझाने वाला यंत्र (Candle Extinguisher)

दावा किया जा रहा है कि, वायरल हो रहे इस वीडियो (candle extinguisher was made in 1841) में दिख रहा मोमबत्ती बुझाने वाले यंत्र (candle extinguisher video going viral) को 1841 में बनाया गया था. यूं तो 182 साल पुराना यह प्राचीन डिवाइस (182 year old ancient device) देखने में बेहद अद्भुत है, जिस पर से नजरें हटाना मुश्किल है. वीडियो में आपको मोमबत्ती बुझाने वाले यंत्र (candle extinguishing device) दिखाई दे रहा होगा, जिसको कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि, आप भी इस कमाल की कारीगरी की तारीफ (amazing workmanship) करते नहीं थकेंगे. खास बात यह है कि, इस यंत्र पर पीली धातु से एक आर्कषक डिजाइन (attractive design) बनाई गई है, जो कमाल की है.

यहां देखें वीडियो

ऐसे काम करता है डिवाइस (How does this device work)

वीडियो में आप देख सकते हैं कि, सबसे पहले यंत्र को खोलकर उसे एक कैंडल पर चढ़ा दिया जाता है और फिर जैसे-जैसे मोमबत्ती जलती जाती है, उसकी लंबाई भी कम होती जाती है. इस दौरान उस यंत्र के मुहाने पर पहुंचती ही यंत्र के ऊपर के खुले हुए हिस्से अचानक से बंद हो जाते हैं, जिसके चलते मोमबत्ती (1841 automatic candle extinguisher) बुझ जाती है. हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस वीडियो को Rescue & Restore नाम के अकाउंट से 24 जुलाई को शेयर किया गया था, जिसे अब तक 2 लाख 97 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. महज 13 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 17 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.