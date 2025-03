होली पर मोनालिसा के इन वीडियो ने लगाई ऐसी आग, लोग हो गए पानी-पानी

Monalisa New Viral Holi Reels: कुंभ मेले में कभी माला बेचने वाली मोनालिसा आज सोशल मीडिया पर इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं. उनकी अनोखी अदाएं और एक्सप्रेशन्स लाखों लोगों को दीवाना बना रहे हैं. हाल ही में होली के अवसर पर उन्होंने 90s के सुपरहिट गाने 'जोगी जी धीरे-धीरे' (Jogi Ji Dheere Dheere viral reel) पर एक नहीं बल्कि तीन-तीन वीडियो शेयर किए, जो देखते ही देखते वायरल हो गए. मोनालिसा के इन वीडियो पर यूजर्स भर-भर के प्यार लुटा रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

मोनालिसा की यह लोकप्रियता अचानक नहीं आई. वह अपनी शॉर्ट डांस वीडियो और एक्सप्रेशन बेस्ड क्लिप्स के कारण चर्चा में रह चुकी हैं, लेकिन जब से उनकी कुछ वीडियोज़ वायरल हुए, तब से नेटिज़न्स उन्हें खूब पसंद करने लगे हैं. उनकी साधारण पृष्ठभूमि से लेकर उनके डांसिंग टैलेंट तक सबकुछ चर्चा का विषय बना हुआ है.

होली पर 'जोगी जी धीरे-धीरे' ने इंटरनेट पर मचाई धूम (Why is Monalisa trending on social media)

होली (Holi 2025 viral videos) के मौके पर मोनालिसा (Monalisa Viral Video 2025) ने बॉलीवुड के क्लासिक सॉन्ग 'जोगी जी धीरे-धीरे' पर तीन अलग-अलग स्टाइल में वीडियो पोस्ट किए. इन वीडियो में उनके एक्सप्रेशन्स और संगीत के साथ उनके तालमेल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर इन वीडियो को मिलियंस में व्यूज मिल चुके हैं. फैंस मोनालिसा के एक्टिंग टैलेंट और नैचुरल एक्सप्रेशन्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों है मोनालिसा का जलवा? (Who is Monalisa viral girl from Kumbh Mela)

मोनालिसा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है उनकी सादगी. वह अपनी वीडियो में ओवरएक्टिंग नहीं करतीं, बल्कि सच्चे भावनात्मक एक्सप्रेशन्स से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. उनके वीडियो रेगुलर ट्रेंडिंग में आते रहते हैं, जिससे उनकी पहचान एक वायरल सेंसेशन के रूप में बन गई है. कई यूजर्स उनकी तुलना रानू मंडल और अन्य इंटरनेट स्टार्स से कर रहे हैं. Instagram पर उनकी इस Reel को @mona_lisa_0007 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है.

ये भी देखेंः- सोने की मुर्गी से कम नहीं है ये भैंस